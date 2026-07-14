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14.07.2026 11:42

Μόνικα Μπελούτσι: Η 16χρονη κόρη της έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα (Video)

14.07.2026 11:42
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Το ντεμπούτο της στην πασαρέλα έκανε η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, Λεονί, ανοίγοντας την επίδειξη Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας.

Η νεαρή εμφανίστηκε στην πασαρέλα του διάσημου ιταλικού οίκου στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Alta Moda, φορώντας μια εντυπωσιακή φλοράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα.

Η παρουσία της αποτέλεσε, μάλιστα, μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, σηματοδοτώντας το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν εκτός από τη μητέρα της, Μόνικα Μπελούτσι, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Κρίστιαν Μπέιλ.

Η Λεονί είναι η μεγαλύτερη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ. Η νεαρή έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, ενώ η πορεία της στη μόδα φαίνεται να ξεκινά με μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε λίγους μήνες μετά την φωτογράφιση μαζί με τη μητέρα της στο τεύχος του Απριλίου της ιταλικής Vogue.

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