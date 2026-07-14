Χριστίνα Κοντοβά: «Ένιωσα τύψεις γιατί δεν αισθανόμουν ότι αγαπάω το παιδί μου από την αρχή» (Video)

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Για τη μητρότητα, τις καθημερινές προκλήσεις αλλά και τις ενοχές που συχνά συνοδεύουν τη γονεϊκότητα μίλησε η Χριστίνα Κοντοβά, αναφερόμενη στις δυσκολίες που η ίδια αντιμετώπισε κατά την περίοδο της υιοθεσίας της κόρης της.

Μιλώντας στο vidcast/podcast «Parenting for Change», η σχεδιάστρια μόδας εξομολογήθηκε πως εξαιτίας των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών και της πίεσης που αντιμετώπιζε στο εξωτερικό, δεν ένιωσε αμέσως το συναισθηματικό δέσιμο με το παιδί της, κάτι που της προκάλεσε τύψεις μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι κάθε γονεϊκή διαδρομή είναι διαφορετική και ότι σε κάθε σχέση, το συναίσθημα δεν προϋπάρχει, αλλά χτίζεται.

«Θα ήθελα να ξέρω την αλήθεια από την αρχή, που είναι πολύ δύσκολο να την ξέρεις, ότι ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, όπως γενικά έναν άνθρωπο, ότι αυτό χτίζεται και ότι, να, παραδείγματος χάρη, ένιωσα τύψεις κάποια στιγμή γιατί είπα, εγώ το πρώτο διάστημα κοιτούσα να επιβιώσω, εγώ στην Αφρική, το παιδί μαζί μου. Χωρίς κανένα δικό μου άνθρωπο. Οπότε κατάλαβα ότι ζούσα μία επιβίωση και όχι το συναίσθημα. Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα. Και θυμάμαι όταν το το είπα στην ψυχολόγο μου τότε, ότι δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω και μου λέει, “Α, μπράβο. Τι ωραία που το είπες”. Και λέω, αλήθεια; Αυτό που λέγανε όλες, ότι το αγάπησα από την κοιλιά μου, το αγάπησα από την πρώτη φωτογραφία που το είδα, όσες έχουμε υιοθετήσει. Και η αλήθεια δεν είναι αγάπη. Νιώθεις μια συγκίνηση, ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά η αγάπη χτίζεται, όπως με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Τι ερωτεύτηκες; Μια εμφάνιση, ωραία. Μετά χτίζεις από την εμπειρία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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