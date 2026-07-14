search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 09:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 08:27

Αλέκος Συσσοβίτης: «Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη, αλλά και φορτωμένος με δανεικά»

14.07.2026 08:27
alekos-sisovitis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την τεράστια επιτυχία του «Είσαι το Ταίρι Μου» μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης, αποκαλύπτοντας ότι πριν από τη συμμετοχή του στη σειρά, αντιμετώπιζε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Gala, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο», ο ηθοποιός τόνισε ότι είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει δανεικά από κάποιον για πρώτη φορά στη ζωή του.

«Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη αλλά και φορτωμένος δανεικά. Μετά την Ελεύθερη Κατάδυση του Γιώργου Πανουσόπουλου, που βγήκε στο σινεμά στις αρχές του ’95 και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου εμφάνιση, μέχρι περίπου το Είσαι Το Ταίρι Μου, στις αρχές του 2000, υπήρξε μια περίοδος που ήμουν πολύ ζορισμένος οικονομικά» είπε αρχικά.

«Είχα προτάσεις, είχε γίνει ντόρος με την ταινία, αλλά έπρεπε να λέω πολλά “όχι” για να μπορώ να είμαι επιλεκτικός. Αντιλαμβανόμουν ότι έμπαινα σε έναν χώρο όπου ήμουν απαίδευτος. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ελλείψεις μου και η γνώση ερχόταν πρώτη ανάμεσά τους. Κλείστηκα στο σπίτι, πήρα δανεικά από κολλητούς, διάβαζα, προετοίμαζα τον εαυτό μου. Από τα 16 μου δεν είχα ζητήσει λεφτά από κανέναν. Μόνο τότε το έκανα και τα γύρισα πίσω» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Θοδωρής Αθερίδης: Έντονες αντιδράσεις μετά τη δημόσια στήριξη στο ελληνικό FBI και τον Χρυσοχοΐδη για τη Marfin

To «αντίο» του Στίβεν Σπίλμπεργκ στον Σαμ Νιλ

Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ: Συγκινητικά μηνύματα από συμπρωταγωνιστές και σκηνοθέτες του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
7030267-1-768×512
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για την παρέλαση της Βαστίλης – Ελληνικά Rafale στον γαλλικό ουρανό

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

bureau-234
BUSINESS

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις

karpathos new
TRAVEL

Γερμανικό Esquire: Το ελληνικό νησί που είναι ο πιο μυστικός ονειρεμένος προορισμός στην Ευρώπη

hormuz 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Γιατί ο Τραμπ έχει αποτύχει παταγωδώς να κρατήσει ανοιχτό το Ορμούζ – Όλα τα (δύσκολα) σενάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

poros – patras – toumasaatou- xeilakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου συμμετέχουν στους «400» του Τσίπρα

ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμπόλες με το κόμμα Σαμαρά: Η αιφνίδια αιχμή Γεωργιάδη για συνεργασία και το πρόσωπο του πρωθυπουργού

VIASMOS
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 58χρονη κατήγγειλε τον 44χρονο γαμπρό της για επαναλαμβανόμενους βιασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 09:22
7030267-1-768×512
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για την παρέλαση της Βαστίλης – Ελληνικά Rafale στον γαλλικό ουρανό

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

bureau-234
BUSINESS

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις

1 / 3