Αλέκος Συσσοβίτης: «Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη, αλλά και φορτωμένος με δανεικά»

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Για την τεράστια επιτυχία του «Είσαι το Ταίρι Μου» μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης, αποκαλύπτοντας ότι πριν από τη συμμετοχή του στη σειρά, αντιμετώπιζε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Gala, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο», ο ηθοποιός τόνισε ότι είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει δανεικά από κάποιον για πρώτη φορά στη ζωή του.

«Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη αλλά και φορτωμένος δανεικά. Μετά την Ελεύθερη Κατάδυση του Γιώργου Πανουσόπουλου, που βγήκε στο σινεμά στις αρχές του ’95 και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου εμφάνιση, μέχρι περίπου το Είσαι Το Ταίρι Μου, στις αρχές του 2000, υπήρξε μια περίοδος που ήμουν πολύ ζορισμένος οικονομικά» είπε αρχικά.

«Είχα προτάσεις, είχε γίνει ντόρος με την ταινία, αλλά έπρεπε να λέω πολλά “όχι” για να μπορώ να είμαι επιλεκτικός. Αντιλαμβανόμουν ότι έμπαινα σε έναν χώρο όπου ήμουν απαίδευτος. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ελλείψεις μου και η γνώση ερχόταν πρώτη ανάμεσά τους. Κλείστηκα στο σπίτι, πήρα δανεικά από κολλητούς, διάβαζα, προετοίμαζα τον εαυτό μου. Από τα 16 μου δεν είχα ζητήσει λεφτά από κανέναν. Μόνο τότε το έκανα και τα γύρισα πίσω» πρόσθεσε.

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