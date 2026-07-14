search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:39
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 11:13

«Lucky»: Η Anya Taylor-Joy επιστρέφει στην έρημο για το νέο θρίλερ δράσης του Apple TV+ (photos/videos)

14.07.2026 11:13
Apple_TV_Lucky_Key_Art_16_9
credit: Apple TV+

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy) επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι σε ένα γνώριμο για εκείνη σκηνικό: στην έρημο, να παλεύει για την επιβίωσή της.

Μετά το «Furiosa» και το επερχόμενο «Dune: Part Three», η δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται κάτω από τον καυτό ήλιο της Καλιφόρνια για τις ανάγκες του «Lucky», ενός καταιγιστικού αστυνομικού θρίλερ του Apple TV+, το οποίο κάνει πρεμιέρα αύριο, 15 Ιουλίου με τα δύο πρώτα επεισόδια.

credit: Apple TV+
credit: Apple TV+

«Κοιτάξτε, έχω βρεθεί στην έρημο τόσες φορές πια, που είναι σχεδόν απίστευτο. Δεν μοιάζω με άνθρωπο της ερήμου, κι όμως καταλήγω πάντα εκεί και το λατρεύω», είπε στο ΑP, η ηθοποιός και συνέχισε: «Στον κόσμο αρέσει να με βλέπει να αγωνίζομαι σκληρά και να επιβιώνω. Και, ευτυχώς μου αρέσει κι εμένα, οπότε όλα δένουν ιδανικά».

Η Τέιλορ-Τζόι υποδύεται την ηρωίδα της σειράς των επτά επεισοδίων, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Μαρίσα Στέιπλι (Marissa Stapley). Η πλοκή ακολουθεί μια χαρισματική πρώην απατεώνισσα, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο του FBI και ενός αδίστακτου αρχηγού του υποκόσμου όταν μια ληστεία εκατομμυρίων δολαρίων παίρνει απρόβλεπτη τροπή.

credit: Apple TV+
credit: Apple TV+

«Βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής όταν τη συναντάμε στο βιβλίο και στη σειρά, όπου πρέπει πλέον να χαράξει τη δική της πορεία. Πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να αποφασίσει πραγματικά πώς θέλει να ζήσει στη συνέχεια», ανέφερε η εκτελεστική παραγωγός Λόρεν Νιούσταντερ (Lauren Neustadter).

Η πρόταση για το ρόλο έγινε από την Hello Sunshine της Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon), η οποία προσέγγισε την Τέιλορ-Τζόι προσφέροντάς της παράλληλα την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο της και ως εκτελεστική παραγωγός.

credit: Apple TV+
credit: Apple TV+

«Θυμάμαι να σταυρώνω τα δάχτυλά μου και να σκέφτομαι: “Θεέ μου, ελπίζω πραγματικά να μου αρέσει αυτό το βιβλίο”. Τελικά το λάτρεψα, ερωτεύτηκα τη Lucky και ένιωσα ότι είχα να προσφέρω κάτι ουσιαστικό σε αυτό το πρότζεκτ, κάτι που θεωρώ απαραίτητο όταν αναλαμβάνεις χρέη παραγωγού», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Στο πλευρό της βρίσκεται ένα εξαιρετικό καστ, το οποίο περιλαμβάνει τους Ανέτ Μπένινγκ (Annette Bening), Τίμοθι Όλιφαντ (Timothy Olyphant), Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ (Clifton Collins Jr.), Μάθιου Ράουτς (Matthew Rauch), Ντρου Στάρκι (Drew Starkey) και Μο ΜακΡέι (Mo McRae).

credit: Apple TV+
credit: Apple TV+
credit: Apple TV+
credit: Apple TV+

Δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς είναι ο Τζόναθαν Τρόπερ (Jonathan Tropper), γνωστός για τις παραγωγές «See» και «Your Friends & Neighbors».

Ο Τρόπερ έγραψε το σενάριο και μοιράστηκε επίσης το ρόλο του showrunner με την Κάσι Πάππας (Cassie Pappas).

credit: Apple TV+
credit: Apple TV+
credit: Apple TV+
credit: Apple TV+

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ALPHA: «Μια γυναίκα» με τη Δανάη Παππά προστίθεται στο «μενού» του σταθμού

Ο Σπύρος Σουρμελίδης ξανά διευθυντής στην Αυγή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν – Νέα ένταση στο Ορμούζ

mountial-tropaio-saoudiki-aravia-ploio
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία κάνει την έκπληξη: Θα επιτρέψει queer κρουαζιέρα to 2027 – Άνοιγμα λόγω Μουντιάλ

ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 24χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ στον Πειραιά

mundial stars
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι σταρ που έλαμψαν – Γιατί οι προσωπικότητες ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο

Sam-Neill-new
ΣΙΝΕΜΑ

Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμπόλες με το κόμμα Σαμαρά: Η αιφνίδια αιχμή Γεωργιάδη για συνεργασία και το πρόσωπο του πρωθυπουργού

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

poros – patras – toumasaatou- xeilakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου συμμετέχουν στους «400» του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:39
iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν – Νέα ένταση στο Ορμούζ

mountial-tropaio-saoudiki-aravia-ploio
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία κάνει την έκπληξη: Θα επιτρέψει queer κρουαζιέρα to 2027 – Άνοιγμα λόγω Μουντιάλ

ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 24χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ στον Πειραιά

1 / 3