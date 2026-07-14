Ρόζα Φραγκοράπτη: Η Ελληνίδα που «έντυσε» με τη λύρα της την «Οδύσσεια» – Η συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν (Video)

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Για τη συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε η μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, η οποία «έντυσε» με τη λύρα της την κινηματογραφική παραγωγή της «Οδύσσειας».

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Συνδέσεις», η λυρίστρια αποκάλυψε πως όταν της έγινε η πρόταση συνεργασίας, δεν γνώριζε καν σε ποια ταινία αφορούσε ούτε και τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνει.

«Κι εγώ αναρωτιέμαι καμία φορά πώς με βρήκαν. Έλαβα ένα email που δεν είχε καμία πληροφορία για το τι πάω να κάνω. Όταν έφτασα στο στούντιο ανακάλυψα ότι πρόκειται για την “Οδύσσεια” και είχα σοκαριστεί» είπε, επισημαίνοντας ότι η μουσική της θα είναι εύκολα αντιληπτή στο κοινό με το soundtrack.

«Πιστεύω ότι θα το καταλάβετε από την αρχή γιατί στο soundtrack δεν υπάρχουν ορχήστρες, δεν υπάρχουν διθυραμβικές συνθέσεις. Είναι όλο βασισμένο στο μίνιμαλ ηχόχρωμα της λύρας, που είναι μεγάλος συμβολισμός για το ομηρικό έπος, και του αυλού. Όταν ακούτε έγχορδα, θα είμαι εγώ με τη λύρα, ενώ όταν ακούτε πνευστά, θα είναι ο αυλός» τόνισε.

Στη συνέχεια, η Ρόζα Φραγκοράπτη εξέφρασε τη χαρά της για την ευκαιρία που της δόθηκε, υπογραμμίζοντας ότι εκτός από τιμή και έκπληξη, πρόκειται και για ένα μεγάλο ρίσκο.

«Εκτός από τιμή ήταν για εμένα και μεγάλη έκπληξη, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα μεγάλο ρίσκο», είπε συγκεκριμένα, σημειώνοντας πως η λύρα ανήκει στα μουσικά όργανα που δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως και το γεγονός πως το soundrack μίας τόσο μεγάλης παραγωγής βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό αλλά και στον αυλό, είναι πολύ σημαντικό αλλά και δύσκολο.

«Δεν ένιωσα ότι μιλούσα με τον Κρίστοφερ Νόλαν»

Τέλος, αναφέρθηκε στη συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ εξέφρασε την ελπίδα της να είναι υποψήφια για όσκαρ για τη μουσική στην «Οδύσσεια».

«Μιλήσαμε στην πρεμιέρα, είχα τη χαρά να συναντηθώ μαζί του, να μου λύσει κι αυτός κάποιες απορίες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Με ευχαρίστησε για τη συμμετοχή μου κι εγώ τον ευχαρίστησα που με επέλεξε. Ήταν μια πολύ απλή συζήτηση και δεν ένιωσα σε καμία περίπτωση ότι μιλούσα με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ελπίζω ότι θα δούμε υποψηφιότητα για όσκαρ για τη μουσική της ταινίας» είπε χαρακτηριστικά.

Photo by: rosa.fragorapti/instagram

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