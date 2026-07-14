Ο… εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες επιστρέφει – Η Paramount φέρνει ξανά στην οθόνη τον Φρέντι Κρούγκερ (video)

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Ο πιο δημοφιλής… δολοφόνος, επιστρέφει στις μεγάλες οθόνες. Η Paramount εξασφάλισε τα δικαιώματα του σεναρίου της νέας ταινίας «Ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες», με τον… θρύλο των ταινιών τρόμου, Φρέντι Κρούγκερ, να επιστρέφει.
Η αναβίωση της πιο αναγνωρίσιμη ίσως ταινίας τρόμου από την δεκαετία του ‘80, θα γίνει χάρη στα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν από την σύζυγο του δημιουργού της ιδέας Γουές Κρέιβεν, Ίγια Λαμπούνκα.
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το τι θα περιλαμβάνει η πλοκή, ωστόσο αυτό που διαρρέουν είναι ότι η ταινία θα βασίζεται στην αρχική ταινία του 1984.
«Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τον κόσμο του “Εφιάλτη στον δρόμο με τις Λεύκες” σε μια νέα και απόλυτα αφοσιωμένη γενιά θεατών. Ξέρουμε ότι ο Γουές θα ήταν ενθουσιασμένος βλέποντας πώς ο τρόμος παίρνει τη θέση που του αξίζει εδώ και καιρό στο πολιτιστικό στερέωμα», ανέφερε η σύζυγος του Αμερικανού δημιουργού σε δήλωσή της.
Ο χαρακτήρας του Φρέντι Κρούγκερ έχει εμφανιστεί σε εννέα ταινίες, καθώς και σε τηλεοπτική σειρά και βιντεοπαιχνίδια. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2010 στο reboot του «A Nightmare on Elm Street» με την Ρούνι Μάρα το οποίο απέφερε έσοδα άνω των 117 εκατομμυρίων δολαρίων με προϋπολογισμό 35 εκατομμυρίων δολαρίων.
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