Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ: Συγκινητικά μηνύματα από συμπρωταγωνιστές και σκηνοθέτες του

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Συγκίνηση έχει προκαλέσει η ξαφνική είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ηθοποιού Σαμ Νιλ σε ηλικία 78 ετών. Φίλοι, συνάδελφοι και εκατομμύρια θαυμαστές έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τιμήσουν τη μνήμη του και να πουν το δικό τους «αντίο» στον σπουδαίο πρωταγωνιστή.

Τόνι Κολέτ

Η συμπρωταγωνίστρια του διάσημου ηθοποιού στην ταινία «A Long Way Down» και στην αστυνομική κωμωδία «Dirty Deeds», Τόνι Κολέτ, σε ανάρτησή της στο Instagram τον αποκάλεσε «ήρωα», «θρύλο» και «γλυκύτατο άνθρωπο». Η ίδια πρόσθεσε: «Μεγάλε μας φίλε. Μας λείπεις ήδη τόσο πολύ. Συνέχισε εν ειρήνη όπου κι αν βρίσκεσαι».

Φίλιπ Νόις

Ο Αυστραλός σκηνοθέτης Φίλιπ Νόις, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Νιλ και τη Νικόλ Κίντμαν στο θρίλερ «Dead Calm» (1989), δήλωσε στον Guardian, μεταξύ άλλων: «Ο Σαμ ήταν ίσως ο πιο ευγενής ηθοποιός που συνάντησα ποτέ. Ψύχραιμος και ειλικρινής σε έναν κόσμο της σόουμπιζ γεμάτο τρελούς εγωισμούς. Ο λόγος του ήταν συμβόλαιο».

Κόλιν Τρέβοροου

Ο σκηνοθέτης του «Jurassic World Dominion», Κόλιν Τρέβοροου περιέγραψε τον σταρ ως «έναν βαθιά ευαίσθητο και όμορφο άνθρωπο», που τον είχε στηρίξει σε δύσκολες στιγμές.

«Θα τον θυμάμαι για την ηρεμία του, την αγάπη του για το κρασί και για την ήρεμη σιγουριά που έφερνε στους χαρακτήρες του», συμπλήρωσε.

Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ

Υπήρξε φίλος του κορυφαίου ηθοποιού για περισσότερες από τρεις δεκαετίες ενώ συμπρωταγωνίστησε μαζί του στην ταινία «Palm Beach» το 2019. Ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Instagram τον χαρακτήρισε ως έναν «πραγματικό τζέντλεμαν», συμπληρώνοντας: «Με καθοδήγησε και με στήριξε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου».

«Peaky Blinders»

Το δικό της φόρο τιμής απέτισε και η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς «Peaky Blinders» όπου ο σταρ είχε υποδυθεί αριστουργηματικά τον αδίστακτο επιθεωρητή Chester Campbell.

Σε ανακοίνωσή της στο Instagram αναφέρει: «Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο Σαμ Νιλ έφυγε από τη ζωή. Η ερμηνεία του ως Chester Campbell έχει γράψει ιστορία…ο Σαμ ήταν ένας από τους ανθρώπους που έδωσαν στη σειρά την αρχική της δυναμική και γι’ αυτό θα του είμαστε για πάντα ευγνώμονες. Η αγάπη και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του».

Παράλληλα, ο ‘Αλαν Κάμινγκ τον περιέγραψε «έναν υπέροχο, πανέμορφο άνθρωπο», ενώ η Κάιλι Μινόγκ έγραψε στα σχόλια του λογαριασμού του στο Instagram: «Vale Sam», χρησιμοποιώντας τη λατινική λέξη για το «αντίο» που συνηθίζεται στην Αυστραλία.

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