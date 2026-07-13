Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νιλ – Γνωστός από τις ταινίες «Jurassic Park» και «The Piano» (Videos)

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Την τελευταία του πνοή στα 78 του χρόνια άφησε ο Σαμ Νιλ, ο αγαπημένος ηθοποιό του «Jurassic Park», ο οποίος είχε διαγράψει μια λαμπρή καριέρα, συμμετέχοντας -μεταξύ άλλων- σε ταινίες που κέρδισαν Όσκαρ και εμπορικές επιτυχίες όπως «Το Πιάνο».

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια δήλωση που δημοσιεύτηκε, χωρίς, ωστόσο, να δίνεται κάποια πληροφορία αναφορικά με την αιτία θανάτου του.

🌟 Farewell to a Legend: Sam Neill Dies at 78



Beloved Jurassic Park icon Sam Neill has passed away at age 78 in Sydney, surrounded by family. His loved ones shared the heartbreaking news today, noting the loss was sudden and unexpected — though he had recently been cancer-free… pic.twitter.com/rDfyOFzmlE — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 13, 2026

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι είχε νικήσει τον καρκίνο αφού το 2022 είχε διαγνωστεί με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων σταδίου τρία, ένα είδος καρκίνου του αίματος.

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε ελεύθερος από καρκίνο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent’s για την απίστευτη φροντίδα που του παρείχαν» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε τίμησε τον ηθοποιό, γράφοντας στο X: «Ο Σαμ Νιλ πρωταγωνίστησε σε τόσες αγαπημένες αυστραλιανές ιστορίες και κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Αυστραλών. Με ειρωνικό και ξηρό χιούμορ, στοχαστικός και λακωνικός, ο Σαμ πάλεψε την ασθένεια με την ίδια αξιοπρέπεια, χιούμορ και πεποίθηση που έδιναν δύναμη σε κάθε του ερμηνεία. Θα τον θρηνήσουμε πολύ και θα τον θυμόμαστε για καιρό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη»

Sam Neill starred in so many beloved Australian stories and he earned a special place in Australian hearts.



Wry and dry, thoughtful and laconic, Sam fought illness with the same dignity, humour and conviction that gave strength to his every performance.



He will be much… July 13, 2026

Ποιος ήταν ο Σαμ Νιλ

Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε ως Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ το 1947 στο Ομάγκ της Βόρειας Ιρλανδίας, από μητέρα Αγγλίδα και πατέρα Νεοζηλανδό που υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό. Η οικογένειά του μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία το 1954, με τον ίδιο να παίρνει το όνομα Σαμ σε ηλικία 12 ετών, καθώς υπήρχαν αρκετοί Νάιτζελ στο σχολείο του.

«Διαπίστωσα ότι κινούμουν πιο άνετα στον κόσμο ως Σαμ. Το Νάιτζελ δεν ταιριάζει εύκολα στις περισσότερες περιπτώσεις. Φανταστείτε να είστε ηθοποιός του κινηματογράφου με το όνομα Νάιτζελ Νιλ» είχε δηλώσει ο ίδιος.

Ο Νιλ φοίτησε στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο στο Κράισττσερτς, και έπειτα από μια «καταστροφική» χρονιά σπουδών στη Νομική, αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Μετά από μερικούς μικρούς ρόλους στην τοπική τηλεόραση, ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν στην ταινία του 1977 «Sleeping Dogs», η πρώτη ταινία της Νέας Ζηλανδίας που προβλήθηκε στις ΗΠΑ. Λίγο αργότερα, κέρδισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «My Brilliant Career» (1979), υποδύθηκε τον γιο του διαβόλου στο «Omen III» (1981) ενώ εμφανίστηκε στην καλτ ταινία του Andrzej Żuławski «Possession» (1981) στη βιογραφική ταινία του 1988 «Evil Angels» (γνωστή και ως «A Cry in the Dark»), ως ο σύζυγος της Lindy Chamberlain, Michael, με συμπρωταγωνίστρια τη Meryl Streep και στην ταινία «The Hunt for Red October» (1990). Ο ρόλος του στην ταινία «Ivanhoe» (1982) έκανε τον Νιλ γνωστό στη Σουηδία, όπου η ταινία προβάλλεται στην τηλεόραση κάθε Πρωτοχρονιά εδώ και 40 χρόνια.

Ο Νιλ απέκτησε ευρεία διεθνή φήμη το 1993 με δύο ερμηνείες: ως ο Νεοζηλανδός άποικος Άλισντερ Στιούαρτ στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία της Τζέιν Κάμπιον «Το Πιάνο» και ως ο Δρ Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, έναν ρόλο που αρχικά είχε προσφερθεί στον Χάρισον Φορντ. Ο Νιλ υποδύθηκε ξανά τον Άλαν Γκραντ στις συνέχειες «Jurassic Park III» και «Jurassic World Dominion».

Διαμόρφωσε την καριέρα του υποδυόμενος αξέχαστους ρομαντικούς πρωταγωνιστές και χαρισματικούς κακούς, μετρώντας πάνω από 150 συμμετοχές σε ταινίες κατά τη διάρκεια πέντε δεκαετιών, μεταξύ των οποίων οι «Dead Calm», «The Jungle Book», «In the Mouth of Madness», «Event Horizon», «Bicentennial Man», «The Dish» και «Peter Rabbit».

Το 2016 πρωταγωνίστησε στην ταινία-επιτυχία του Τάικα Γουαϊτίτι «Hunt for the Wilderpeople», η οποία οδήγησε σε μικρές εμφανίσεις στις ταινίες του Γουαϊτίτι «Thor: Ragnarok» και «Thor: Love and Thunder», ενώ εργάστηκε επίσης στην τηλεόραση, υποδυόμενος τον διεφθαρμένο ταγματάρχη Τσέστερ Κάμπελ στις σειρές «Peaky Blinders», «The Twelve», «The Tudors», καθώς και σε επεισόδια των «The Simpsons» και «Rick and Morty». Προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως κατάσκοπος Σίντνεϊ Ράιλι στη μίνι-σειρά του 1983 «Reilly, Ace of Spies».

Το 2023, ο Νιλ αποκάλυψε στις αναμνήσεις του, με τίτλο «Did I Ever Tell You About This», ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία για ένα χρόνο, αφού του είχε διαγνωστεί αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων σταδίου τρία, ένας τύπος καρκίνου του αίματος.

Όταν εκδόθηκε το βιβλίο του, ο καρκίνος του βρισκόταν σε ύφεση, αλλά υποβλήθηκε σε μηνιαία χημειοθεραπεία για το υπόλοιπο της ζωής του, έχοντας υπογράψει σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με την οποία, αν ήταν ακόμα ζωντανός μετά από τέσσερις μήνες, η θεραπεία θα ήταν δωρεάν.

«Δεν φοβάμαι να πεθάνω», είπε στον Guardian το 2023, «αλλά θα με ενοχλούσε. Γιατί θα ήθελα πραγματικά άλλη μια ή δύο δεκαετίες, καταλαβαίνεις; Έχουμε φτιάξει όλες αυτές τις υπέροχες βεράντες, έχουμε αυτά τα ελαιόδεντρα και τα κυπαρίσσια, και θέλω να είμαι εδώ για να τα δω όλα να ωριμάζουν. Και έχω τα υπέροχα μικρά εγγονάκια μου. Θέλω να τα δω να μεγαλώνουν. Όσο για το θάνατο όμως; Δεν με νοιάζει καθόλου».

Ο Νιλ περιέγραψε χαριτολογώντας την οικογενειακή του ζωή ως «κάπως τυχαία» λόγω της καριέρας του. Με τον θάνατό του, αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια.

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