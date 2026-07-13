search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:16
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 09:17

Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νιλ – Γνωστός από τις ταινίες «Jurassic Park» και «The Piano» (Videos)

13.07.2026 09:17
Sam-Neill-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία του πνοή στα 78 του χρόνια άφησε ο Σαμ Νιλ, ο αγαπημένος ηθοποιό του «Jurassic Park», ο οποίος είχε διαγράψει μια λαμπρή καριέρα, συμμετέχοντας -μεταξύ άλλων- σε ταινίες που κέρδισαν Όσκαρ και εμπορικές επιτυχίες όπως «Το Πιάνο».

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια δήλωση που δημοσιεύτηκε, χωρίς, ωστόσο, να δίνεται κάποια πληροφορία αναφορικά με την αιτία θανάτου του.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι είχε νικήσει τον καρκίνο αφού το 2022 είχε διαγνωστεί με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων σταδίου τρία, ένα είδος καρκίνου του αίματος.

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε ελεύθερος από καρκίνο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent’s για την απίστευτη φροντίδα που του παρείχαν» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε τίμησε τον ηθοποιό, γράφοντας στο X: «Ο Σαμ Νιλ πρωταγωνίστησε σε τόσες αγαπημένες αυστραλιανές ιστορίες και κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Αυστραλών. Με ειρωνικό και ξηρό χιούμορ, στοχαστικός και λακωνικός, ο Σαμ πάλεψε την ασθένεια με την ίδια αξιοπρέπεια, χιούμορ και πεποίθηση που έδιναν δύναμη σε κάθε του ερμηνεία. Θα τον θρηνήσουμε πολύ και θα τον θυμόμαστε για καιρό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη»

Ποιος ήταν ο Σαμ Νιλ

Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε ως Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ το 1947 στο Ομάγκ της Βόρειας Ιρλανδίας, από μητέρα Αγγλίδα και πατέρα Νεοζηλανδό που υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό. Η οικογένειά του μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία το 1954, με τον ίδιο να παίρνει το όνομα Σαμ σε ηλικία 12 ετών, καθώς υπήρχαν αρκετοί Νάιτζελ στο σχολείο του.

«Διαπίστωσα ότι κινούμουν πιο άνετα στον κόσμο ως Σαμ. Το Νάιτζελ δεν ταιριάζει εύκολα στις περισσότερες περιπτώσεις. Φανταστείτε να είστε ηθοποιός του κινηματογράφου με το όνομα Νάιτζελ Νιλ» είχε δηλώσει ο ίδιος.

Ο Νιλ φοίτησε στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο στο Κράισττσερτς, και έπειτα από μια «καταστροφική» χρονιά σπουδών στη Νομική, αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Μετά από μερικούς μικρούς ρόλους στην τοπική τηλεόραση, ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν στην ταινία του 1977 «Sleeping Dogs», η πρώτη ταινία της Νέας Ζηλανδίας που προβλήθηκε στις ΗΠΑ. Λίγο αργότερα, κέρδισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «My Brilliant Career» (1979), υποδύθηκε τον γιο του διαβόλου στο «Omen III» (1981) ενώ εμφανίστηκε στην καλτ ταινία του Andrzej Żuławski «Possession» (1981) στη βιογραφική ταινία του 1988 «Evil Angels» (γνωστή και ως «A Cry in the Dark»), ως ο σύζυγος της Lindy Chamberlain, Michael, με συμπρωταγωνίστρια τη Meryl Streep και στην ταινία «The Hunt for Red October» (1990). Ο ρόλος του στην ταινία «Ivanhoe» (1982) έκανε τον Νιλ γνωστό στη Σουηδία, όπου η ταινία προβάλλεται στην τηλεόραση κάθε Πρωτοχρονιά εδώ και 40 χρόνια.

Ο Νιλ απέκτησε ευρεία διεθνή φήμη το 1993 με δύο ερμηνείες: ως ο Νεοζηλανδός άποικος Άλισντερ Στιούαρτ στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία της Τζέιν Κάμπιον «Το Πιάνο» και ως ο Δρ Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, έναν ρόλο που αρχικά είχε προσφερθεί στον Χάρισον Φορντ. Ο Νιλ υποδύθηκε ξανά τον Άλαν Γκραντ στις συνέχειες «Jurassic Park III» και «Jurassic World Dominion».

Διαμόρφωσε την καριέρα του υποδυόμενος αξέχαστους ρομαντικούς πρωταγωνιστές και χαρισματικούς κακούς, μετρώντας πάνω από 150 συμμετοχές σε ταινίες κατά τη διάρκεια πέντε δεκαετιών, μεταξύ των οποίων οι «Dead Calm», «The Jungle Book», «In the Mouth of Madness», «Event Horizon», «Bicentennial Man», «The Dish» και «Peter Rabbit».

Το 2016 πρωταγωνίστησε στην ταινία-επιτυχία του Τάικα Γουαϊτίτι «Hunt for the Wilderpeople», η οποία οδήγησε σε μικρές εμφανίσεις στις ταινίες του Γουαϊτίτι «Thor: Ragnarok» και «Thor: Love and Thunder», ενώ εργάστηκε επίσης στην τηλεόραση, υποδυόμενος τον διεφθαρμένο ταγματάρχη Τσέστερ Κάμπελ στις σειρές «Peaky Blinders», «The Twelve», «The Tudors», καθώς και σε επεισόδια των «The Simpsons» και «Rick and Morty». Προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως κατάσκοπος Σίντνεϊ Ράιλι στη μίνι-σειρά του 1983 «Reilly, Ace of Spies».

Το 2023, ο Νιλ αποκάλυψε στις αναμνήσεις του, με τίτλο «Did I Ever Tell You About This», ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία για ένα χρόνο, αφού του είχε διαγνωστεί αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων σταδίου τρία, ένας τύπος καρκίνου του αίματος.

Όταν εκδόθηκε το βιβλίο του, ο καρκίνος του βρισκόταν σε ύφεση, αλλά υποβλήθηκε σε μηνιαία χημειοθεραπεία για το υπόλοιπο της ζωής του, έχοντας υπογράψει σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με την οποία, αν ήταν ακόμα ζωντανός μετά από τέσσερις μήνες, η θεραπεία θα ήταν δωρεάν.

«Δεν φοβάμαι να πεθάνω», είπε στον Guardian το 2023, «αλλά θα με ενοχλούσε. Γιατί θα ήθελα πραγματικά άλλη μια ή δύο δεκαετίες, καταλαβαίνεις; Έχουμε φτιάξει όλες αυτές τις υπέροχες βεράντες, έχουμε αυτά τα ελαιόδεντρα και τα κυπαρίσσια, και θέλω να είμαι εδώ για να τα δω όλα να ωριμάζουν. Και έχω τα υπέροχα μικρά εγγονάκια μου. Θέλω να τα δω να μεγαλώνουν. Όσο για το θάνατο όμως; Δεν με νοιάζει καθόλου».

Ο Νιλ περιέγραψε χαριτολογώντας την οικογενειακή του ζωή ως «κάπως τυχαία» λόγω της καριέρας του. Με τον θάνατό του, αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια.

Διαβάστε επίσης:

«Dune: Part Three»: «Ένιωσα σαν να έχανα ένα κομμάτι του εαυτού μου» λέει ο Σαλαμέ για το κλείσιμο της επικής τριλογίας – Καθηλωτικό το νέο τρέιλερ (Videos)

Σε σενάριο της Λιζ Μεριγουέδερ η βιογραφική ταινία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

«Making Marie Antoinette»: Η Sofia Coppola εκπληρώνει την τελευταία επιθυμία της μητέρας της, Eleanor, με ένα ντοκιμαντέρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
4me2design-car-2429281
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

mitsotakis-tsipras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγριεύει η κόντρα μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα – Γιατί το σκληρό ροκ και η πόλωση ωφελεί και τις δύο πλευρές

vakxes-1
ADVERTORIAL

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 13-27 Ιουλίου

ponolaimos
ΥΓΕΙΑ

Πότε η βραχνάδα στη φωνή είναι προειδοποιητικό καμπανάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

TSIPRAS_ELAS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Οι 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. – Η σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:16
4me2design-car-2429281
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

mitsotakis-tsipras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγριεύει η κόντρα μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα – Γιατί το σκληρό ροκ και η πόλωση ωφελεί και τις δύο πλευρές

1 / 3