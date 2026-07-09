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09.07.2026 20:00

«Making Marie Antoinette»: Η Sofia Coppola εκπληρώνει την τελευταία επιθυμία της μητέρας της, Eleanor, με ένα ντοκιμαντέρ

09.07.2026 20:00
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Η Mubi απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας «Making Marie Antoinette» σε σκηνοθεσία της αείμνηστης Έλινορ Κόπολα (Eleanor Coppola).

Το ντοκιμαντέρ είναι μια ματιά στα παρασκήνια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας της κόρης της Σοφία Κόπολα (Sofia Coppola) με τίτλο «Marie Antoinette» η οποία έκανε πρεμιέρα το 2006. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη παραγωγή μεγάλου μήκους στην οποία δόθηκε άδεια να πραγματοποιηθούν γυρίσματα μέσα στο εμβληματικό Παλάτι των Βερσαλλιών.

Η Έλινορ Κόπολα συνόδευε την κόρη της στα γυρίσματα και κατέγραψε περίπου 80 ώρες υλικό από τα παρασκήνια. Ως δημιουργός ντοκιμαντέρ, ξεχώρισε για το «Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse», όπου αποτύπωσε τις αμέτρητες δυσκολίες του συζύγου της, Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola), κατά τη δημιουργία του βραβευμένου με δύο Όσκαρ «Apocalypse Now» (1979).

Φέτος, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «Marie Antoinette» και θέλοντας να εκπληρώσει την επιθυμία της μητέρας της, η Σοφία Κόπολα επιμελήθηκε το υλικό σε συνεργασία με τον Άαρον Μάθιους (Aaron Matthews) στο μοντάζ και τη δημιουργική συμβολή των στενών φίλων της Έλινορ, Ντάβια Νέλσον (Davia Nelson) και Λιζ Μπερντ (Liz Bird).

«Με τη μητέρα μου αρχίσαμε να βλέπουμε το υλικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ήταν πάντα επιθυμία της να μετατρέψει όσα είχε καταγράψει σε ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους», δήλωσε η Σοφία Κόπολα και πρόσθεσε: «Βρισκόταν στα γυρίσματα τόσο ως κινηματογραφίστρια όσο και ως μητέρα μου, οπότε ήταν βαθιά συγκινητικό για εμένα να επιστρέψω σε αυτό το υλικό και να δω τα γυρίσματά μας μέσα από τα μάτια της».

Στο ντοκιμαντέρ, η υποψήφια για Όσκαρ Νταϊάν Λέιν (Diane Lane) δανείζει τη φωνή της στη δημιουργό καθώς διαβάζει αποσπάσματα από το ημερολόγιό της στο οποίο μοιράζεται τις εμπειρίες από τα γυρίσματα και στοχάζεται πάνω στη σχέση με την κόρη της. Σύμφωνα με το Deadline, η Έλινορ Κόπολα έφυγε από τη ζωή στις 12 Απριλίου 2024, σε ηλικία 87 ετών.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Λορέντσο Μιέλι (Lorenzo Mieli), Μάριο Τζιανάνι (Mario Gianani), Ρέιτσελ Ντενγκίζ (Rachel Dengiz), Γιουρί Χένλεϊ (Youree Henley) και η Σοφία Κόπολα ενώ η χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ έγινε από τις εταιρείες Our Films, Mediwan Rights και Entourage Pictures.

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