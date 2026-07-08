«The Fisherman»: Η Focus Features μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα υπερφυσικού τρόμου

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Η Focus Features εξασφάλισε τα δικαιώματα για τη κινηματογραφική μεταφορά του «The Fisherman», του πολυσυζητημένου μυθιστορήματος υπερφυσικού τρόμου του Τζον Λάνγκαν (John Langan).

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 2016, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και τιμήθηκε με το Βραβείο Bram Stoker για το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς. Πρωταγωνιστές είναι ο Abe και ο Dan, δύο άνδρες που έχουν χάσει τις συζύγους τους και προσπαθούν να συμβιβαστούν με το πένθος μέσα από τις τακτικές τους αποδράσεις για ψάρεμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Μια μέρα, ο Dan προτείνει να επισκεφθούν το απομονωμένο Dutchman’s Creek, ένα μέρος που περιβάλλεται από σκοτεινούς θρύλους, σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπει στους επισκέπτες του να αντικρίσουν ξανά όσους έχουν φύγει από τη ζωή. Ακόμη και οι προειδοποιήσεις για το τρομακτικό παρελθόν της περιοχής δεν αποδεικνύονται αρκετές για να σταματήσουν τους δύο άντρες να το επισκεφθούν, οι οποίοι τελικά έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Der Fisher, γνωστό και ως The Fisherman.

Focus has landed the catch of the day, picking up the supernatural horror package 'The Fisherman,' a novel by John Langan.



David Lowery, who most recently made the ghost story psychodrama 'Mother Mary,' is attached to direct the adaptation and co-write the script with Alex Ross… — The Hollywood Reporter (@THR) July 8, 2026

Ο Ντέιβιντ Λόουερι (David Lowery), ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε το ψυχολογικό θρίλερ «Mother Mary», έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ θα γράψει και το σενάριο μαζί με τον Άλεξ Ρος Πέρι (Alex Ross Perry), τον καταξιωμένο δημιουργό των ταινιών «Listen Up Philip» και «Her Smell».

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει η Platinum Dunes των Μάικλ Μπέι (Michael Bay), Μπράντλεϊ Φούλερ (Bradley Fuller) και Άλεξ Τζίνο (Alex Ginno), μαζί με τον Γκάρι Ντάουμπερμαν (Gary Dauberman) και τη Μία Μανισκάλκο (Mia Maniscalco) για λογαριασμό της εταιρείας τους, Coin Operated, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

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