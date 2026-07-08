Πώς ο έξαλλος Τραμπ διέψευσε τις ελπίδες για μια ήρεμη σύνοδο του ΝΑΤΟ

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Κάθε προσδοκία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα εμφανιζόταν πιο διαλλακτικός στη φετινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ διαψεύστηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα των εργασιών.

Εξάλλου, λίγοι ανέμεναν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τους τελευταίους πέντε μήνες επέκρινε επανειλημμένα τους συμμάχους της Ουάσιγκτον επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν στήριξαν επαρκώς τις αμερικανικές θέσεις απέναντι στο Ιράν, θα έφθανε στην Άγκυρα με συμβιβαστική διάθεση.

Ο ίδιος είχε προαναγγείλει ότι θα συμμετείχε στη Σύνοδο μάλλον απρόθυμα, υποστηρίζοντας ότι το έκανε κυρίως ως ένδειξη σεβασμού προς τον αυταρχικό, όπως τον χαρακτήρισε, ηγέτη της Τουρκίας.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, η ένταση και η εμφανής οργή του Τραμπ ξεχώρισαν από την έναρξη της Συνόδου, την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν υπήρξε ειλικρινές στις επαφές και τις διαπραγματεύσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του επειδή οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ απέρριψαν τις επιδιώξεις του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενώ επέκρινε έντονα και την Ισπανία επειδή δεν επέτρεψε τη χρήση των αμερικανικών αεροσκαφών στις στρατιωτικές της βάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

«Είμαι πολύ θυμωμένος με το ΝΑΤΟ. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκαναν με την Γροιλανδία και δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ διότι δεν θέλησαν να μας βοηθήσουν απέναντι στο βασικό κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία, δηλαδή το Ιράν», εξήγησε.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι σημαντική για την Δανία», πρόσθεσε.

Και ο αμερικανικός πρόεδρος συνέχισε με μία ιστορική αναδρομή λέγοντας: «όταν οι ναζί κατέλαβαν την Δανία μέσα σε λιγότερο από μια μέρα», κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο «μας ζήτησαν να αναλάβουμε την Γροιλανδία, κι εμείς στην συνέχεια, βλακωδώς, την δώσαμε πίσω».

«Την έχουμε ανάγκη για την προστασία του κόσμου, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά, όταν θέλαμε να την πάρουμε», τα μέλη του ΝΑΤΟ «μας είπαν “όχι” », είπε.

Στις αρχές του έτους, η αδιανόητη απειλή του Τραμπ ότι θα καταλάβει δια της βίας των όπλων την Γροιλανδία προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στην Ατλαντική Συμμαχία. Επειτα από επιθετικές δηλώσεις εβδομάδων έκανε πίσω ανακοινώνοντας στις αρχές του Ιανουαρίου συμφωνία-πλαίσιο με τον Μαρκ Ρούτε για την Γροιλανδία το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει αποσαφηνισθεί.

Trump on Greenland:



Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark.



In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day — Hitler beat them out in one day, took over — and they asked us to take care of Greenland.



In fact,… pic.twitter.com/yokgbaARi9 July 8, 2026

«Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώλησιν», αναγκάσθηκε να δηλώσει σήμερα στην Αγκυρα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν.

«Χαμένη υπόθεση»

Αμέσως προηγουμένως ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ», «χαμένη υπόθεση» και ότι διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

.@POTUS: "Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore by the way… Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/3prqux6p54 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 8, 2026

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

Ατάραχη η Μαδρίτη

Η ισπανική κυβέρνηση υποδέχθηκε «ατάραχη» τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Η χώρα μας διατηρεί εξαιρετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουμε καμία πρόθεση να τις αλλάξουμε», δήλωσε κυβερνητική πηγή χαρακτηρίζοντας «επωφελείς και για τις δύο χώρες» τους δεσμούς αυτούς , κυρίως «στον τομέα της άμυνας».

Η πηγή της ισπανικής κυβέρνησης υπενθύμισε ότι η Ισπανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ένα εμπορικό μπλοκ, και ότι «δεν είναι δυνατόν να τύχει μεταχείρισης μεμονωμένα» από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ενωσης.

Τέλος η εκεχειρία με Ιράν

⁠Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φροντίσει να δηλώσει νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε» χαρακτηρίζοντας του Ιρανούς «ψεύτες».

«Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε (…) είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι μ’ αυτούς, είναι ψεύτες», είπε. «Δεν θέλω παρτίδες μαζί τους, είναι σκουπίδια (…) είναι άρρωστοι. Είναι διεστραμμένοι, είναι άνθρωποι βίαιοι και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν».

Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν άμεσα με αύξηση κατά περισσότερο του 5% των τιμών του πετρελαίου.

Το πρακτορείο BLOOMBERG NEWS μετέδωσε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραλείψει την οργάνωση συνόδου κορυφής της Συμμαχίας για το 2027 για να αποφύγει τις εντάσεις με τον Τραμπ.

Αγανακτισμένος με τους προκατόχους του

Ο Τραμπ εμφανίστηκε επίσης αγανακτισμένος με τους προκατόχους του στον Λευκό Οίκο, τόσο Ρεπουμπλικανούς όσο και Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας ότι άφησαν να συσσωρευτούν προβλήματα τα οποία καλείται τώρα να αντιμετωπίσει ο ίδιος.

«Αυτό έπρεπε να είχε γίνει πριν από χρόνια, αλλά δεν έγινε. Ο Ομπάμα δεν το έκανε, ο Μπάιντεν δεν το έκανε και, για να είμαι ειλικρινής, ούτε ο Μπους», δήλωσε, αναφερόμενος στην προσπάθεια να αυξήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε επιχειρήσει να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Τον περασμένο μήνα επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις διαφορές με τον Αμερικανό πρόεδρο, ακόμη και με τη χρήση διαγραμμάτων για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του.

Καθώς έβλεπε να εξελίσσεται το σενάριο που προσπαθούσε να αποφύγει, ο Ρούτε επιχείρησε διακριτικά να κατευνάσει τον Τραμπ.

«Είναι δική σας νίκη. Δική σας νίκη», είπε, αναφερόμενος στην απόφαση του ΝΑΤΟ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. «Απολαύστε τη νίκη», πρόσθεσε.

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν φάνηκε να αλλάζει το κλίμα.

«Υπάρχουν ερωτήσεις;» απάντησε ο Τραμπ, κλείνοντας απότομα το θέμα και περνώντας στην επόμενη ενότητα της συνέντευξης Τύπου.

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