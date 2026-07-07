Λουπίτα Νιόνγκο: Σάλος με την ερώτηση που είπε ότι θα έκανε στον Όμηρο για την «Οδύσσεια» – «Δείξε σεβασμό» της γράφουν (Video)

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Αντιδράσεις προκάλεσε η Λουπίτα Νιόνγκο με την ερώτηση που θα ήθελε -όπως αποκάλυψε- να κάνει στον Όμηρο εάν είχε αυτή την ευκαιρία.
Η ηθοποιός που ενσαρκώνει τόσο την Ελένη της Τροίας όσο και την Κλυταιμνήστρα στην «Οδύσσεια» που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, έδωσε συνέντευξη στο κανάλι Jake’s Takes στο YouTube με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο εξωτερικό.
Όταν της ζητήθηκε να πει τι ερώτηση θα είχε να κάνει στον αρχαίο Έλληνα ποιητή αν μπορούσε, απάντησε με έντονο ύφος πως αυτό που θα ήθελε να ξέρει είναι γιατί εκείνος δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του.
«Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές;» είπε χαρακτηριστικά.
Η απάντηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με πολλούς να χαρακτηρίζουν αρχικά την ερώτηση άστοχη και την ηθοποιό αλαζονική, ενώ δεν παρέλειψαν να επισημάνουν πως η ίδια πριν δεχτεί να συμμετάσχει στην ταινία, δεν γνώριζε τίποτα για την Οδύσσεια, όπως είχε η ίδια εξομολογηθεί.
«Πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν η “Οδύσσεια”. Σκέφτηκα “Ωχ, δεν ξέρω απολύτως τίποτα γι’ αυτό”. Έτσι, ήταν ένα εντατικό μάθημα. Πήρα τα βιβλία και τα διάβασα αμέσως. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτή την ταινία για την εκπαίδευσή μου στην ελληνική μυθολογία» είπε πει…
Πριν από λίγο καιρό, μιλώντας στο DC Film Girl, η ηθοποιός είχε εξηγήσει πως η Οδύσσεια του Ομήρου είναι μία αφήγηση από αντρική ματιά:
«Και όταν διαβάζεις την “Ιλιάδα” και την “Οδύσσεια”, πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών», είχε αναφέρει, προσθέτοντας:
«Η ιστορία αφηγείται από μια πολύ αρρενωπή οπτική γωνία. Αλλά αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει πραγματικά τα πράγματα από τη γυναικεία οπτική γωνία. Και έτσι βλέπουμε στην Ελένη και την Κλυταιμνήστρα πώς αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τις δύο».
«Δεν ξέρει τίποτα για τη δυναμική των γυναικείων χαρακτήρων στον Όμηρο, δεν είχε ιδέα από Όμηρο και τώρα έχει άποψη», «Διάβασε ποτέ της κανένα βιβλίο;», «Κανείς δεν θα τη θυμάται ούτε μία μέρα μετά τον θάνατό της, ενώ όλοι διαβάζουν τον Όμηρο 3.000 χρόνια μετά, δείξε σεβασμό» είναι λόγα μόνο από τα επικριτικά σχόλια εναντίον της στο διαδίκτυο.
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