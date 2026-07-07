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07.07.2026 13:54

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω του το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

07.07.2026 13:54
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Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με το Νο34 στη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά μετά την μετακόμισή του στους Μαϊάμι Χιτ, αλλάζει και αριθμό στη φανέλα του.

Οπως ανακοίνωσε η ομάδα, ο Greek Freak θα φοράει τη φανέλα με το Νο7, καθώς γυρίζει… ριζικά σελίδα στη καριέρα του.

Το Νο34 όπως φαίνεται δεν ήθελε να το φορέσει με άλλη ομάδα καθώς αυτό θα τον συνδέει με τους Μπακς και πήγε στην επιλογή του Νο7, νούμερο που αρχικά είχε επιλέξει ο ρούκι Ράιαν Κόνγουελ, αλλά έκανε πίσω γρήγορα και πήρε το Νο4.

Αρχικά οι Χιτ είχαν ανακοινώσει τον Αντετοκούνμπο με τη φανέλα με το Νο34 και οι πωλήσεις της είχαν ήδη αρχίσει, αλλά θα αποσυρθούν άμεσα μετά από αυτή την εξέλιξη.

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