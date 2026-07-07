Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω του το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με το Νο34 στη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά μετά την μετακόμισή του στους Μαϊάμι Χιτ, αλλάζει και αριθμό στη φανέλα του.

Οπως ανακοίνωσε η ομάδα, ο Greek Freak θα φοράει τη φανέλα με το Νο7, καθώς γυρίζει… ριζικά σελίδα στη καριέρα του.

Το Νο34 όπως φαίνεται δεν ήθελε να το φορέσει με άλλη ομάδα καθώς αυτό θα τον συνδέει με τους Μπακς και πήγε στην επιλογή του Νο7, νούμερο που αρχικά είχε επιλέξει ο ρούκι Ράιαν Κόνγουελ, αλλά έκανε πίσω γρήγορα και πήρε το Νο4.

Αρχικά οι Χιτ είχαν ανακοινώσει τον Αντετοκούνμπο με τη φανέλα με το Νο34 και οι πωλήσεις της είχαν ήδη αρχίσει, αλλά θα αποσυρθούν άμεσα μετά από αυτή την εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα (13/7) παρουσιάζει τις νέες φανέλες του στο Δημαρχείο Αθηνών



Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπόνγκα – Υπογράφει για τρία χρόνια ο γερμανός φόργουορντ

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες του Βελγίου -και όλος ο κόσμος- τρολάρουν τον… Τραμπ με τον δικό του χορό μετά την 4αρα (video)