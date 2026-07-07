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07.07.2026 14:54

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Αυλαία απόψε για τον Α’ κύκλο της σειράς του Alpha (Video)

07.07.2026 14:54
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Φινάλε κάνει σήμερα (7/7), στις 21:00, ο πρώτος κύκλος της αγαπημένης σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ», με τα «Τρία Μπαμπαδάκια» να έρχονται αντιμέτωπα με τις μεγαλύτερες δοκιμασίες τους!

Ο Νίκος καλείται να βρει τη φωνή του στην οικογένεια, αφού έχει σημαντικές καταστάσεις να χειριστεί, μια και έφτασε η ώρα όχι μόνο για το τραπέζι με τον Γιάννη και την γνωριμία τους, αλλά και η ανακοίνωση στον αρχηγό της οικογένειας, που δεν είναι άλλος από την Σοφία, για τον ερχομό του νέου μωρού.

Σύμμαχοί του στις καινούριες ισορροπίες που πρέπει να βρεθούν, η Βιργινία, όπως πάντα, αλλά και η Στέλλα. Μήπως ήρθε η ώρα ο Μπαμπά-Τρέχας να σταματήσει να τρέχει και να βρει την αληθινή του θέση στην οικογένεια του;

Ο Ηρακλής, απότ ην άλλη, προσπαθεί να ξανακερδίσει την Τζένη, και παρότι οι τοίχοι που έχουν σηκωθεί είναι πολύ ψηλοί, ο Ηρακλής θα επιχειρήσει τον πιο δύσκολο του άθλο μέχρι τώρα: να κερδίσει την καρδιά της Θυμωμένης Πριγκίπισσας. Σύμμαχοι του σ’ αυτήν την προσπάθεια ο Στέλιος, ο Πανούλης, ο Τάσος αλλά και… η Στέλλα. Μήπως ήρθε η ώρα ο Μπαμπά-Χάχας να ξαναβρεί επιτέλους το χαμόγελο του;

Και ο Δημήτρης πρέπει να αποφασίσει αν θα δώσει τον Βίκτωρα πίσω στη μητέρα του ή θα προσπαθήσει να κρατήσει το παιδί για τον εαυτό του, στη μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει με τον εγωισμό του μέχρι τώρα. Ευτυχώς ούτε κι αυτός είναι μόνος, αλλά έχει πάντα σταθερά στο πλευρό του, τη Δασκάλα που ανέλαβε να εκπαιδεύσει γιο αλλά και πατέρα, την Ελένη.

Σε ένα φινάλε κύκλου γεμάτο εξελίξεις κι ανατροπές, το μόνο σίγουρο είναι ότι:ο Μπαμπα-Τρέχας επιτέλους βρήκε τη θέση του, ο Μπαμπά-Χάχας επιτέλους γέλασε και ο Μπαμπα-Φεύγας επιτέλους έμεινε…

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