Ψάχνοντας τους βουλευτές για… ΕΛΑΣ – Ο ρόλος της Κίνησης των 87 στον ΣΥΡΙΖΑ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το κουβάρι στις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο βουλευτών θα αρχίσει να ξετυλίγεται και να ξεκαθαρίζει η κατάσταση αυτές τις ημέρες.

Για να μην ψάχνουμε γενικώς και αορίστως – αν και όλοι κι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον 23 – οι πρώτες κινήσεις αναμένεται να γίνουν από την ομάδα των «7», που είχαν συμμετάσχει στην περίφημη κίνηση των «87», η οποία ξεκίνησε την ανατροπή του Κασσελάκη τον Ιούνιο του 2024.

Δεν είναι ενιαία ομάδα πλέον και δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες βέβαια.

Κατ’ αρχάς η Αθηνά Λινού είναι ανεξάρτητη και φυσικά (παρ)ακολουθεί τις δραστηριότητες της ΕΛΑΣ από κοντά. Η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Χρήστος Γιαννούλης δεν φαίνεται να διατηρούν «θερμές σχέσεις» με την ΕΛΑΣ, για διάφορους λόγους και πάντως χωρίς να… φταίνε αυτοί.

Η Όλγα Γεροβασίλη, πιθανότατα θα είναι τελευταία που θα… αναχωρήσει για Αμαλίας, καθώς ο θεσμικός της ρόλος – αντιπρόεδρος της Βουλής – δεν της αφήνει πολλά περιθώρια κινήσεων. Απομένουν λοιπόν οι Διονύσης Καλαματιανός, Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, που θεωρούνται… ως οι πιο έτοιμοι. Ο Παναγιωτόπουλος είναι… γιατρός βέβαια και κάποιοι λένε ότι θα… υπολογίσει πολλά για το αν θα αφήσει από τώρα μία έδρα – δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν.

Υπάρχουν όμως και άλλοι, που το σκέφτονται πιο έντονα το βήμα από τώρα. Ο Συμεών Κεδίκογλου για παράδειγμα ή ο Χάρης Μαμουλάκης, και ο Βασίλης Κόκκαλης.

Τώρα, για Καλιόπη Βέττα, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Γιώργο Γαβρήλο δεν παίρνει κανείς όρκο.

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