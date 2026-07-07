Ψάχνοντας τους βουλευτές για… ΕΛΑΣ – Ο ρόλος της Κίνησης των 87 στον ΣΥΡΙΖΑ

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Το κουβάρι στις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο βουλευτών θα αρχίσει να ξετυλίγεται και να ξεκαθαρίζει η κατάσταση αυτές τις ημέρες.
Για να μην ψάχνουμε γενικώς και αορίστως – αν και όλοι κι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον 23 – οι πρώτες κινήσεις αναμένεται να γίνουν από την ομάδα των «7», που είχαν συμμετάσχει στην περίφημη κίνηση των «87», η οποία ξεκίνησε την ανατροπή του Κασσελάκη τον Ιούνιο του 2024.
Δεν είναι ενιαία ομάδα πλέον και δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες βέβαια.
Κατ’ αρχάς η Αθηνά Λινού είναι ανεξάρτητη και φυσικά (παρ)ακολουθεί τις δραστηριότητες της ΕΛΑΣ από κοντά. Η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Χρήστος Γιαννούλης δεν φαίνεται να διατηρούν «θερμές σχέσεις» με την ΕΛΑΣ, για διάφορους λόγους και πάντως χωρίς να… φταίνε αυτοί.
Η Όλγα Γεροβασίλη, πιθανότατα θα είναι τελευταία που θα… αναχωρήσει για Αμαλίας, καθώς ο θεσμικός της ρόλος – αντιπρόεδρος της Βουλής – δεν της αφήνει πολλά περιθώρια κινήσεων. Απομένουν λοιπόν οι Διονύσης Καλαματιανός, Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, που θεωρούνται… ως οι πιο έτοιμοι. Ο Παναγιωτόπουλος είναι… γιατρός βέβαια και κάποιοι λένε ότι θα… υπολογίσει πολλά για το αν θα αφήσει από τώρα μία έδρα – δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν.
Υπάρχουν όμως και άλλοι, που το σκέφτονται πιο έντονα το βήμα από τώρα. Ο Συμεών Κεδίκογλου για παράδειγμα ή ο Χάρης Μαμουλάκης, και ο Βασίλης Κόκκαλης.
Τώρα, για Καλιόπη Βέττα, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Γιώργο Γαβρήλο δεν παίρνει κανείς όρκο.
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