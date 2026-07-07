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07.07.2026 15:33

Ποια ομάδα υποστηρίζουν στο Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των κομμάτων

07.07.2026 15:33
Mundial

Τις εθνικές ομάδες που υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι των ελληνικών κομμάτων στο Μουντιάλ του 2026, ανέδειξε ο Δημήτρης Βασιλειάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τη δημοσκόπηση, το 34,7% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θέλει να δει τη Γαλλία να σηκώνει το τρόπαιο, ενώ το 29,5% επιθυμεί το repeat της «Αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Τέλος, ένα 12,6% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων ήταν με το μέρος της Βραζιλίας.

Οι ψηφοφόροι της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζουν την Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ με ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 35% και ακολουθεί η Αργεντινή με 24,4% και έπειτα η Βραζιλία με 15%.

Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν με 33,8% τη Γαλλία, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται για ακόμη μια φορά η Αργεντινή με 23,5%.

Στο ΚΚΕ αλλάζει το σκηνικό, καθώς το 38,6% των ψηφοφόρων θέλει να δει μια διαφορετική ομάδα από την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Ισπανία, να κατακτά το τρόπαιο.

Στην Πλεύση Ελευθερίας το συντριπτικό 41,4% τάσσεται με την Αργεντινή και ακολουθεί η Ισπανία με 20,7%.

Τέλος, και οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης με ένα ποσοστό 35,1% θέλουν να δουν μια διαφορετική ομάδα από τις προηγούμενες που αναφέρθηκαν να κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο.

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ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 15:39
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια ομάδα υποστηρίζουν στο Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των κομμάτων

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