Ποια ομάδα υποστηρίζουν στο Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των κομμάτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τις εθνικές ομάδες που υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι των ελληνικών κομμάτων στο Μουντιάλ του 2026, ανέδειξε ο Δημήτρης Βασιλειάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, μιλώντας στην ΕΡΤnews.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τη δημοσκόπηση, το 34,7% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θέλει να δει τη Γαλλία να σηκώνει το τρόπαιο, ενώ το 29,5% επιθυμεί το repeat της «Αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Τέλος, ένα 12,6% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων ήταν με το μέρος της Βραζιλίας.
Οι ψηφοφόροι της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζουν την Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ με ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 35% και ακολουθεί η Αργεντινή με 24,4% και έπειτα η Βραζιλία με 15%.
Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν με 33,8% τη Γαλλία, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται για ακόμη μια φορά η Αργεντινή με 23,5%.
Στο ΚΚΕ αλλάζει το σκηνικό, καθώς το 38,6% των ψηφοφόρων θέλει να δει μια διαφορετική ομάδα από την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Ισπανία, να κατακτά το τρόπαιο.
Στην Πλεύση Ελευθερίας το συντριπτικό 41,4% τάσσεται με την Αργεντινή και ακολουθεί η Ισπανία με 20,7%.
Τέλος, και οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης με ένα ποσοστό 35,1% θέλουν να δουν μια διαφορετική ομάδα από τις προηγούμενες που αναφέρθηκαν να κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο.
Διαβάστε επίσης
ΣΥΡΙΖΑ: Οι «διπλοενταγμένοι» στο στόχαστρο της μειοψηφίας – Τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παππάς από το Φάμελλο
Διακριτικές αποστάσεις Μαρινάκη από Γεωργιάδη για Τσίπρα: Δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς αποδείξεις, αλλά υπάρχουν δεδομένα
Αγριεύει η κόντρα ΝΔ – Τσίπρα: Γιατί το Μαξίμου ελπίζει σε συσπείρωση της γαλάζιας βάσης μέσω… Αμαλίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.