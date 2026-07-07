Ποια ομάδα υποστηρίζουν στο Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των κομμάτων

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τις εθνικές ομάδες που υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι των ελληνικών κομμάτων στο Μουντιάλ του 2026, ανέδειξε ο Δημήτρης Βασιλειάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τη δημοσκόπηση, το 34,7% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θέλει να δει τη Γαλλία να σηκώνει το τρόπαιο, ενώ το 29,5% επιθυμεί το repeat της «Αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Τέλος, ένα 12,6% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων ήταν με το μέρος της Βραζιλίας.

Οι ψηφοφόροι της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζουν την Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ με ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 35% και ακολουθεί η Αργεντινή με 24,4% και έπειτα η Βραζιλία με 15%.

Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν με 33,8% τη Γαλλία, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται για ακόμη μια φορά η Αργεντινή με 23,5%.

Στο ΚΚΕ αλλάζει το σκηνικό, καθώς το 38,6% των ψηφοφόρων θέλει να δει μια διαφορετική ομάδα από την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Ισπανία, να κατακτά το τρόπαιο.

Στην Πλεύση Ελευθερίας το συντριπτικό 41,4% τάσσεται με την Αργεντινή και ακολουθεί η Ισπανία με 20,7%.

Τέλος, και οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης με ένα ποσοστό 35,1% θέλουν να δουν μια διαφορετική ομάδα από τις προηγούμενες που αναφέρθηκαν να κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο.

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