Με τη Χρηστίδου έμεινε ο Κασσελάκης – Έφυγε και η Πούλου από τους «Δημοκράτες»

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Την αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλεύτριας, Γιώτας Πούλου, από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το κόμμα Δημοκράτες.
Άγνωστο πού θα πάει η Γιώτα Πούλου, αν και υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία υποστηρίζουν ότι βρίσκεται κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, από έξι βουλευτές, έμεινε πλέον με τη… Ραλλία Χρηστίδου.
Όπως αναφέρει το κόμμα: «Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ».
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