Λεωφορείο στην Πορτογαλία έπεσε πάνω σε στάση – Δύο νεκροί, τουλάχιστον 20 τραυματίες

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, ανακοίνωσαν οι πορτογαλικές αρχές.
«Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, ο Φρανσίσκο Άλβες, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας.
Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.
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