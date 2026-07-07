search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 19:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 17:30

Λεωφορείο στην Πορτογαλία έπεσε πάνω σε στάση – Δύο νεκροί, τουλάχιστον 20 τραυματίες

07.07.2026 17:30
asthenoforo portogalia

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, ανακοίνωσαν οι πορτογαλικές αρχές.

«Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, ο Φρανσίσκο Άλβες, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.

Διαβάστε επίσης:

Έχασε τη δίκη κατά της Daily Mail ο πρίγκιπας Χάρι

Αυτές είναι οι 10 πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο για το 2026 – Η θέση της Αθήνας

Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ομολόγησε ότι σκότωσε την ύποπτη για την βομβιστική επίθεση στο Μονακό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AP26188576135522
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αίγυπτος 0-0 – Live η μάχη στην Ατλάντα για μια θέση στους «8»

f-35-new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35

sakellaridis-doukas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Δούκα με Σακελλαρίδη για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

kasselakis-farantouris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Φαραντούρη: Τελικά η απόσπαση της συζύγου του πραγματοποιήθηκε ή όχι με… «άμεση ανάθεση»;

olympiakoi-kykloi-skia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορική απόφαση της ΔΟΕ: Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

syntaxeis new
Χωρίς κατηγορία

Ακτινογραφία Συντάξεων: Οι Κερδισμένοι του 2026, το Μπόνους των Μηνών και η «Βόμβα» των Ορίων Ηλικίας

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 19:07
AP26188576135522
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αίγυπτος 0-0 – Live η μάχη στην Ατλάντα για μια θέση στους «8»

f-35-new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35

sakellaridis-doukas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Δούκα με Σακελλαρίδη για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1 / 3