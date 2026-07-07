Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ομολόγησε ότι σκότωσε την ύποπτη για την βομβιστική επίθεση στο Μονακό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ένας Ουκρανός αξιωματικός των στρατιωτικών πληροφοριών ομολόγησε ότι σκότωσε μια γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία Βαντίμ Ιερμολάγιεφ στο Μονακό, σύμφωνα με την Εισαγγελία και η Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) στις 7 Ιουλίου.

Οι ουκρανικές αρχές βρήκαν τη σορό της Ουκρανής Αναστασία Μπερεζόφσκα, την οποία το Μονακό υποψιάζεται ότι πραγματοποίησε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της Ιερμολάγιεφ στις 29 Ιουνίου, ανέφεραν οι δύο υπηρεσίες σε κοινή δήλωση.

Οι ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου ξεκίνησαν έρευνα για τον θάνατό της.

«Σύμφωνα με τις έρευνες, (η Μπερεζόφσκα) έφτασε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου 2026», ανέφεραν η Γενική Εισαγγελία και η SBU. «Οι αρχές ταυτοποίησαν τα άτομα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή και εντόπισαν τις κινήσεις της».

The SBU confirms the death of Anastasia Berezovska — the perpetrator of the attempted assassination of an oligarch in Monaco



A current GUR employee and a former security official have been detained on suspicion of her murder.



The prosecutor’s office published footage of the… https://t.co/ScSq4S35H0 pic.twitter.com/eadt2da83e — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Ανέφεραν επίσης ότι, μετά την επιστροφή της στην Ουκρανία, η Μπερεζόφσκα είχε έρθει σε επαφή με την οικογένειά της, έναν πρώην αξιωματικό επιβολής του νόμου και έναν εν ενεργεία αξιωματικό της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR).

«Γνωρίζοντας ότι και οι δύο άνδρες είχαν επανειλημμένα μεταφέρει χρήματα στην Μπερεζόφσκα μέσω πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και τραπεζικών λογαριασμών, οι ερευνητές τους εξέτασαν ως πιθανούς υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό», ανέφεραν. «Κατά τη διάρκεια επειγόντων ερευνητικών βημάτων, ο εν ενεργεία αξιωματικός της HUR ομολόγησε ότι σκότωσε την Μπερεζόφσκα μαζί με έναν άλλο ύποπτο. Είπε επίσης ότι δεν είχε ενημερώσει τους ανωτέρους του για τις επαφές του με την Μπερεζόφσκα, τις μεταφορές χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του και είχε ενεργήσει με δική του πρωτοβουλία».

Οι υπηρεσίες ανέφεραν επίσης ότι «μια έρευνα στο σπίτι του πρώην αξιωματικού επιβολής του νόμου αποκάλυψε επίσης ένα υπόγειο που φαινόταν να χρησιμοποιήθηκε ως θάλαμος βασανιστηρίων».

«Και οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη δολοφονίας ως μέρος μιας ομάδας που δρούσε από κοινού», ανέφεραν.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και η SBU δήλωσαν ότι οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου προετοιμάζουν κατηγορίες εναντίον των υπόπτων.

Η προδικαστική έρευνα διεξάγεται από την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας με επιχειρησιακή υποστήριξη από το τμήμα αντικατασκοπείας της SBU και την προσωπική βοήθεια του επικεφαλής της HUR Όλεγκ Ιβασένκο, πρόσθεσαν.

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