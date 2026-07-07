Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ομολόγησε ότι σκότωσε την ύποπτη για την βομβιστική επίθεση στο Μονακό

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Ένας Ουκρανός αξιωματικός των στρατιωτικών πληροφοριών ομολόγησε ότι σκότωσε μια γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία Βαντίμ Ιερμολάγιεφ στο Μονακό, σύμφωνα με την Εισαγγελία και η Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) στις 7 Ιουλίου.
Οι ουκρανικές αρχές βρήκαν τη σορό της Ουκρανής Αναστασία Μπερεζόφσκα, την οποία το Μονακό υποψιάζεται ότι πραγματοποίησε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της Ιερμολάγιεφ στις 29 Ιουνίου, ανέφεραν οι δύο υπηρεσίες σε κοινή δήλωση.
Οι ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου ξεκίνησαν έρευνα για τον θάνατό της.
«Σύμφωνα με τις έρευνες, (η Μπερεζόφσκα) έφτασε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου 2026», ανέφεραν η Γενική Εισαγγελία και η SBU. «Οι αρχές ταυτοποίησαν τα άτομα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή και εντόπισαν τις κινήσεις της».
Ανέφεραν επίσης ότι, μετά την επιστροφή της στην Ουκρανία, η Μπερεζόφσκα είχε έρθει σε επαφή με την οικογένειά της, έναν πρώην αξιωματικό επιβολής του νόμου και έναν εν ενεργεία αξιωματικό της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR).
«Γνωρίζοντας ότι και οι δύο άνδρες είχαν επανειλημμένα μεταφέρει χρήματα στην Μπερεζόφσκα μέσω πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και τραπεζικών λογαριασμών, οι ερευνητές τους εξέτασαν ως πιθανούς υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό», ανέφεραν. «Κατά τη διάρκεια επειγόντων ερευνητικών βημάτων, ο εν ενεργεία αξιωματικός της HUR ομολόγησε ότι σκότωσε την Μπερεζόφσκα μαζί με έναν άλλο ύποπτο. Είπε επίσης ότι δεν είχε ενημερώσει τους ανωτέρους του για τις επαφές του με την Μπερεζόφσκα, τις μεταφορές χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του και είχε ενεργήσει με δική του πρωτοβουλία».
Οι υπηρεσίες ανέφεραν επίσης ότι «μια έρευνα στο σπίτι του πρώην αξιωματικού επιβολής του νόμου αποκάλυψε επίσης ένα υπόγειο που φαινόταν να χρησιμοποιήθηκε ως θάλαμος βασανιστηρίων».
«Και οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη δολοφονίας ως μέρος μιας ομάδας που δρούσε από κοινού», ανέφεραν.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και η SBU δήλωσαν ότι οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου προετοιμάζουν κατηγορίες εναντίον των υπόπτων.
Η προδικαστική έρευνα διεξάγεται από την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας με επιχειρησιακή υποστήριξη από το τμήμα αντικατασκοπείας της SBU και την προσωπική βοήθεια του επικεφαλής της HUR Όλεγκ Ιβασένκο, πρόσθεσαν.
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