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07.07.2026 16:49

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Νάιτζελ Φάρατζ προκαλώντας επαναληπτικές εκλογές στις οποίες θα είναι ξανά υποψήφιος

07.07.2026 16:49
FARAGE

Την παραίτησή του από τη Βουλή ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ προκαλώντας με αυτό τον τρόπο νέες εκλογές στην περιοχή του Κλάκτον ον Σι, στις οποίες θα είναι εκ νέου υποψήφιος.

«Αποφάσισα ότι οι κάτοικοι του Κλάκτον θα πρέπει να είναι οι κριτές των πράξεών μου», είπε.

«Και γι’ αυτό θα υποβάλω το όνομά μου για να θέσω υποψηφιότητα σε αυτές τις επαναληπτικές εκλογές. Θα αγωνιστώ για να κερδίσω».

Αποκάλεσε μάλιστα τις επαναληπτικές εκλογές «λαός εναντίον κατεστημένου».

Ο Φάρατζ τόνισε ότι δεν έχει κάνει «τίποτα κακό» και δεν έχει «παραβιάσει τον νόμο με κανέναν τρόπο».

Όπως είπε, τα τελευταία 10 χρόνια γράφει, δίνει διαλέξεις, κάνει εκπομπές και επενδύει. Μάλιστα, ανάφερε ότι «τα έχει πάει καλά οικονομικά», προσθέτοντας ότι «το να βγάζει χρήματα δεν είναι έγκλημα».

«Η δωρεά των 5 εκατ. λιρών θα διατεθεί για την ασφάλειά μου στο μέλλον»

Στη συνέχεια, ο ηγέτης του Reform UK είπε ότι το ρεπορτάζ των Sunday Times που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο είναι «εντελώς ανακριβές».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η έρευνα που διεξάγεται εναντίον του από την αρμόδια αρχή για τα κοινοβουλευτικά πρότυπα «χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο».

Ο Φάρατζ υπογράμμισε ότι το δώρο των 5 εκατομμυρίων λιρών από τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, θα χρηματοδοτήσει την ασφάλεια που πιστεύει ότι χρειάζεται για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Είμαι το δημόσιο πρόσωπο ή πολιτικός που έχει δεχθεί τις περισσότερες σωματικές και λεκτικές επιθέσεις στη σύγχρονη εποχή», σημείωσε.

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