Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Νάιτζελ Φάρατζ προκαλώντας επαναληπτικές εκλογές στις οποίες θα είναι ξανά υποψήφιος

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την παραίτησή του από τη Βουλή ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ προκαλώντας με αυτό τον τρόπο νέες εκλογές στην περιοχή του Κλάκτον ον Σι, στις οποίες θα είναι εκ νέου υποψήφιος.

«Αποφάσισα ότι οι κάτοικοι του Κλάκτον θα πρέπει να είναι οι κριτές των πράξεών μου», είπε.

«Και γι’ αυτό θα υποβάλω το όνομά μου για να θέσω υποψηφιότητα σε αυτές τις επαναληπτικές εκλογές. Θα αγωνιστώ για να κερδίσω».

Αποκάλεσε μάλιστα τις επαναληπτικές εκλογές «λαός εναντίον κατεστημένου».

Ο Φάρατζ τόνισε ότι δεν έχει κάνει «τίποτα κακό» και δεν έχει «παραβιάσει τον νόμο με κανέναν τρόπο».

Όπως είπε, τα τελευταία 10 χρόνια γράφει, δίνει διαλέξεις, κάνει εκπομπές και επενδύει. Μάλιστα, ανάφερε ότι «τα έχει πάει καλά οικονομικά», προσθέτοντας ότι «το να βγάζει χρήματα δεν είναι έγκλημα».

«Η δωρεά των 5 εκατ. λιρών θα διατεθεί για την ασφάλειά μου στο μέλλον»

Στη συνέχεια, ο ηγέτης του Reform UK είπε ότι το ρεπορτάζ των Sunday Times που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο είναι «εντελώς ανακριβές».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η έρευνα που διεξάγεται εναντίον του από την αρμόδια αρχή για τα κοινοβουλευτικά πρότυπα «χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο».

Ο Φάρατζ υπογράμμισε ότι το δώρο των 5 εκατομμυρίων λιρών από τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, θα χρηματοδοτήσει την ασφάλεια που πιστεύει ότι χρειάζεται για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Είμαι το δημόσιο πρόσωπο ή πολιτικός που έχει δεχθεί τις περισσότερες σωματικές και λεκτικές επιθέσεις στη σύγχρονη εποχή», σημείωσε.

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