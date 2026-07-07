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07.07.2026 17:37

Στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Tην υποδέχτηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο

07.07.2026 17:37
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Την Μύκονο επισκέπτεται η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη αγάπη της για το νησί των ανέμων.

Όπως φαίνεται σε πλάνα από το Mykonoslivetv, στη σημερινή της επίσκεψη στο Nammos, την υποδέχθηκε θερμά ο καλός της φίλος, , πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο Bill White .

Η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα, έφτασε στην παραλία με ένα μαύρο φουσκωτό σκάφος, συνοδευόμενη από την προσωπική της ασφάλεια.

Με την αποβίβασή της, της προσφέρθηκε ένα ποτήρι σαμπάνια ως καλωσόρισμα, ενώ παρέμεινε ιδιαίτερα ευγενική και χαμογελαστή, χωρίς να αρνηθεί να φωτογραφηθεί με μέλη του προσωπικού του Nammos.

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