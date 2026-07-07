Ιστορική απόφαση της ΔΟΕ: Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ήρε προσωρινά την αποπομπή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής την Τρίτη, ένα βήμα προς την επιστροφή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες ενόψει των Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η ROC ανεστάλη τον Οκτώβριο του 2023 επειδή αναγνώρισε περιφερειακά Ολυμπιακά συμβούλια σε κατεχόμενα μέρη της Ουκρανίας – Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η ΔΟΕ δήλωσε ότι το εκτελεστικό της συμβούλιο ήρε την αναστολή, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν η Ρωσία θα μπορούσε να επιδείξει τη σημαία, τα χρώματά της ή να παιχτεί ο ύμνος της στους Αγώνες.

Ο Ρώσος υπουργός Αθλητισμού Μιχαήλ Ντεγκιάρεφ δήλωσε ότι η απόφαση της ΔΟΕ θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για τους Ρώσους αθλητές να επιστρέψουν πλήρως στη διεθνή αθλητική σκηνή.

«Η επιστροφή της χώρας μας στην ολυμπιακή οικογένεια αποτελεί πράσινο φως για τις διεθνείς ομοσπονδίες ώστε να επαναφέρουν όλους τους αθλητές μας», δήλωσε ο Ντεγκιάρεφ.

Οι Ρώσοι αθλητές αγωνίστηκαν ως ουδέτεροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και στους Χειμερινούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα το 2026.

«Η απόφαση ελήφθη μετά από ενδελεχή ανάλυση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της ΔΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ROC) δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (NOC) της Ουκρανίας», ανέφερε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της.

Η ΔΟΕ δήλωσε το 2023 ότι η αναγνώριση από τη Ρωσία των περιφερειακών Ολυμπιακών συμβουλίων σε κατεχόμενα μέρη της Ουκρανίας είχε παραβιάσει τον Ολυμπιακό Χάρτη και την εδαφική ακεραιότητα της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας.

Την Τρίτη δήλωσε: «Η ROC επιβεβαίωσε ότι δεν διεξάγει και δεν θα διεξάγει καμία δραστηριότητα σε αυτά τα εδάφη. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της ROC σε αυτά τα εδάφη και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο».

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