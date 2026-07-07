Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν νέα αμυντική συμφωνία την Τετάρτη – Στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή Γαλλίας-Ελλάδας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν την Τετάρτη συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, σηματοδοτώντας το πιο πρόσφατο βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία θα δεσμεύει τις δύο πλευρές σε στενότερη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενό της και μίλησαν στο Middle East Eye.

Κατά τις ίδιες πηγές, το κείμενο προβλέπει ότι οι δύο χώρες θα αλληλοϋποστηρίζονται σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την άμυνα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών τους βιομηχανιών, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και της κυβερνοασφάλειας.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Middle East Eye ότι η συμφωνία είναι «ολοκληρωμένη», χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των αμοιβαίων αμυντικών δεσμεύσεων.

Η υπογραφή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την Τετάρτη.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντώνται στην Άγκυρα στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου κορυφής της Συμμαχίας.

Πηγή με γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας ανέφερε ότι αυτή κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν η Γαλλία και η Ελλάδα το 2021.

Η ελληνογαλλική συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ωστόσο, οι πηγές απέφυγαν να διευκρινίσουν εάν το έγγραφο Τουρκίας–Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει αντίστοιχη διάταξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε η Άγκυρα ούτε η Ντάουνινγκ Στριτ αναμένεται να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, γεγονός που υπογραμμίζει την ευαισθησία των προβλέψεών της.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν Πλαίσιο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με στόχο, όπως ανέφεραν, «την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ και στρατηγικών εταίρων».

Οι σχέσεις Άγκυρας και Λονδίνου έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά την απόφαση της Τουρκίας, τον περασμένο Ιούλιο, να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Eurofighter Typhoon, στο πλαίσιο συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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