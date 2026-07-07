Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν νέα αμυντική συμφωνία την Τετάρτη – Στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή Γαλλίας-Ελλάδας

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Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν την Τετάρτη συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, σηματοδοτώντας το πιο πρόσφατο βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Η συμφωνία θα δεσμεύει τις δύο πλευρές σε στενότερη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενό της και μίλησαν στο Middle East Eye.
Κατά τις ίδιες πηγές, το κείμενο προβλέπει ότι οι δύο χώρες θα αλληλοϋποστηρίζονται σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την άμυνα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών τους βιομηχανιών, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και της κυβερνοασφάλειας.
Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Middle East Eye ότι η συμφωνία είναι «ολοκληρωμένη», χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των αμοιβαίων αμυντικών δεσμεύσεων.
Η υπογραφή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την Τετάρτη.
Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντώνται στην Άγκυρα στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου κορυφής της Συμμαχίας.
Πηγή με γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας ανέφερε ότι αυτή κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν η Γαλλία και η Ελλάδα το 2021.
Η ελληνογαλλική συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ωστόσο, οι πηγές απέφυγαν να διευκρινίσουν εάν το έγγραφο Τουρκίας–Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει αντίστοιχη διάταξη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε η Άγκυρα ούτε η Ντάουνινγκ Στριτ αναμένεται να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, γεγονός που υπογραμμίζει την ευαισθησία των προβλέψεών της.
Τον περασμένο Απρίλιο, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν Πλαίσιο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με στόχο, όπως ανέφεραν, «την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ και στρατηγικών εταίρων».
Οι σχέσεις Άγκυρας και Λονδίνου έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά την απόφαση της Τουρκίας, τον περασμένο Ιούλιο, να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Eurofighter Typhoon, στο πλαίσιο συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
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