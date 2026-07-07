Ο Τι Τζέι Σορτς και επίσημα στη Βαλένθια

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Τον Τι Τζέι Σορτς ανακοίνωσε και επίσημα η Βαλένθια.
Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ μετακομίζει στην Ισπανία, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να μην τον κρατήσει στο ρόστερ.
Στη Βαλένθια θα αντικαταστήσει τον Ζαν Μοντέρο, που αποκτήθηκε από τους ερυθρόλευκους.
Εντωμεταξύ, ο Σενεγαλέζος Μπράνκου Μπαντιό βρίσκεται ήδη στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν ανακοινωθεί από το τριφύλλι.
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