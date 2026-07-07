Ρονάλντο: Τα δάκρυα για το τελευταίο του Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας (Photos)

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία στο Μουντιάλ 2026, σε ένα ματς που σηματοδότησε το «αντίο» του.
Η Πορτογαλία ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, σε ένα ντέρμπι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις.
Ο Μικέλ Μερίνο πέτυχε το γκολ που έστειλε την Ισπανία στα προημιτελικά, μετά από ασίστ του Φεράν Τόρες, αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος. Ο Πορτογάλος σταρ αποχώρησε με δάκρυα, σε μια εικόνα που έκανε γρήγορα τον γύρο του κόσμου.
Στα 41 του χρόνια, ο Ρονάλντο αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο, όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει την πορεία του αγώνα. Η Ισπανία κράτησε το μηδέν στην άμυνα και η Πορτογαλία έμεινε χωρίς γκολ στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της διοργάνωσης.
Ο αποκλεισμός από την Ισπανία έκλεισε έναν κύκλο 20 ετών για τον Ρονάλντο στα Παγκόσμια Κύπελλα. Η πρώτη του παρουσία ήταν στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία, όταν η Πορτογαλία έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση.
Ακολούθησαν οι διοργανώσεις του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και του 2026. Συνολικά, ο Ρονάλντο ολοκλήρωσε την πορεία του στη διοργάνωση με:
Στο Μουντιάλ 2026 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, προσθέτοντας ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ στην καριέρα του.
Πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία, ο Ρονάλντο είχε ξεκαθαρίσει ότι το Μουντιάλ 2026 θα είναι το τελευταίο του. Έτσι, ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας έδωσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη στιγμή της αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο.
Το αγωνιστικό φινάλε δεν είχε το τέλος που ο ίδιος και η Πορτογαλία θα ήθελαν. Η εικόνα του Ρονάλντο να φεύγει δακρυσμένος μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία έγινε το σύμβολο ενός μεγάλου αποχαιρετισμού: του τέλους της παρουσίας του CR7 στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.
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