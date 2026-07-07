Ρονάλντο: Τα δάκρυα για το τελευταίο του Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία στο Μουντιάλ 2026, σε ένα ματς που σηματοδότησε το «αντίο» του.

Το φινάλε γράφτηκε με ήττα από την Ισπανία

Η Πορτογαλία ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, σε ένα ντέρμπι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις.

Ο Μικέλ Μερίνο πέτυχε το γκολ που έστειλε την Ισπανία στα προημιτελικά, μετά από ασίστ του Φεράν Τόρες, αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Η συγκίνηση του Ρονάλντο μετά το τέλος

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος. Ο Πορτογάλος σταρ αποχώρησε με δάκρυα, σε μια εικόνα που έκανε γρήγορα τον γύρο του κόσμου.

Στα 41 του χρόνια, ο Ρονάλντο αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο, όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει την πορεία του αγώνα. Η Ισπανία κράτησε το μηδέν στην άμυνα και η Πορτογαλία έμεινε χωρίς γκολ στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Έξι Μουντιάλ, 27 συμμετοχές και 11 γκολ

Ο αποκλεισμός από την Ισπανία έκλεισε έναν κύκλο 20 ετών για τον Ρονάλντο στα Παγκόσμια Κύπελλα. Η πρώτη του παρουσία ήταν στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία, όταν η Πορτογαλία έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση.

Ακολούθησαν οι διοργανώσεις του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και του 2026. Συνολικά, ο Ρονάλντο ολοκλήρωσε την πορεία του στη διοργάνωση με:

6 Παγκόσμια Κύπελλα

27 συμμετοχές

11 γκολ

γκολ σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις

Στο Μουντιάλ 2026 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, προσθέτοντας ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ στην καριέρα του.

Το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του CR7

Πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία, ο Ρονάλντο είχε ξεκαθαρίσει ότι το Μουντιάλ 2026 θα είναι το τελευταίο του. Έτσι, ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας έδωσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη στιγμή της αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο.

Η εικόνα που έμεινε

Το αγωνιστικό φινάλε δεν είχε το τέλος που ο ίδιος και η Πορτογαλία θα ήθελαν. Η εικόνα του Ρονάλντο να φεύγει δακρυσμένος μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία έγινε το σύμβολο ενός μεγάλου αποχαιρετισμού: του τέλους της παρουσίας του CR7 στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

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