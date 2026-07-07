Novacinema: Συναρπαστικές πρεμιέρες με τις αστυνομικές σειρές «Patience season 2» και «Paris Police 1910»!

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Ιούλιος φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών της Nova και συγκεκριμένα στο κανάλι των σειρών το Novacinema4, την πρεμιέρα του 2ου κύκλου «Patience» από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00, ενώ από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 θα μεταδίδεται η σειρά «Paris Police 1910».

Η 2η σεζόν της αστυνομικής – δραματικής σειράς «Patience» με τους Ella Maisy Purvis, Mark Benton, Nathan Welsh, Ali Ariaie έρχεται από την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 22:00. Η Πέισενς επιστρέφει για να βοηθήσει στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Όταν η νέα ντετέκτιβ Φράνκι Μονρό εμφανίζεται, οι δυο τους συγκρούονται, σύντομα όμως συνεργάζονται. Παράλληλα, η Πέισενς αντιμετωπίζει προκλήσεις στον έρωτα και την απώλεια.

Tη Δευτέρα 27 Ιουλίου (22:00) κάνει πρεμιέρα η αστυνομική δραματική σειρά «Paris Police 1910» με τους Jeremie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard. Ο επιθεωρητής Ζουάν στρέφει γρήγορα την έρευνά του στη Μεγκ ως βασική ύποπτη, με πιθανές διασυνδέσεις με τον Φιερσί και τον αστυνομικό διευθυντή Λεπίν. Παγιδευμένη, η Μεγκ ανακοινώνει συνέντευξη Τύπου, υποσχόμενη να αποκαλύψει την αλήθεια.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The Brigade season 2» (κάθε Δευτέρα στις 21:00 μέχρι τις 20/7), «Law & Order season 25» (Τρίτη 21:00, μέχρι 7/7), «The Corsican Line» (κάθε Τρίτη στις 22:00 μέχρι 21/7), «The Paper» (κάθε Τετάρτη στις 21:15), «Ponies» (κάθε Τετάρτη στις 22:00, μέχρι 15/7), «Allegiance season 3» (κάθε Πέμπτη στις 21:00 μέχρι 23/7), «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» (κάθε Πέμπτη στις 22:00 μέχρι 16/7), «Patience season 1» (Παρασκευή 21:00, μέχρι 3/7), «Prisoner» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 11/7), «Sherlock and Daughter» (κάθε Κυριακή στις 22:00 μέχρι 26/7).

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