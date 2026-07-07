Η επίσκεψη Κικίλια στην Αφροδίτη Νέστορα

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Στο νοσοκομείο Παπανικολάου βρέθηκε χθες ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να επισκεφθεί την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και προκάλεσε έντονη συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα – και εξήλθε το πρωί της Τρίτης.
Ο κ. Κικίλιας είχε μεταβεί στη συμπρωτεύουσα ως κεντρικός ομιλητής στο 7ο Balkan Forum με θέμα «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές».
Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του και μόλις το επέτρεψε το πρόγραμμά του, επισκέφθηκε το νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε από κοντά για την πορεία της υγείας της.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε διακριτικά, χωρίς δηλώσεις ή επίσημη δημοσιοποίηση από το υπουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καθαρά προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ο υπουργός θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην ίδια και στους οικείους της.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Κικίλιας είχε ήδη τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση αμέσως μετά την επίθεση, καταδικάζοντας με αυστηρό τρόπο το περιστατικό και ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και την πλήρη απόδοση ευθυνών. Έτσι, η παρουσία του στο Παπανικολάου, η οποία καταγράφηκε και φωτογραφικά κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο, δεν είχε επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά αποτέλεσε μια διακριτική κίνηση συμπαράστασης σε μια υπόθεση με έντονη ανθρώπινη διάσταση.
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