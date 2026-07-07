Η επίσκεψη Κικίλια στην Αφροδίτη Νέστορα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου βρέθηκε χθες ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να επισκεφθεί την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και προκάλεσε έντονη συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα – και εξήλθε το πρωί της Τρίτης.

Ο κ. Κικίλιας είχε μεταβεί στη συμπρωτεύουσα ως κεντρικός ομιλητής στο 7ο Balkan Forum με θέμα «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές».

Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του και μόλις το επέτρεψε το πρόγραμμά του, επισκέφθηκε το νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε από κοντά για την πορεία της υγείας της.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε διακριτικά, χωρίς δηλώσεις ή επίσημη δημοσιοποίηση από το υπουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καθαρά προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ο υπουργός θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην ίδια και στους οικείους της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Κικίλιας είχε ήδη τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση αμέσως μετά την επίθεση, καταδικάζοντας με αυστηρό τρόπο το περιστατικό και ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και την πλήρη απόδοση ευθυνών. Έτσι, η παρουσία του στο Παπανικολάου, η οποία καταγράφηκε και φωτογραφικά κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο, δεν είχε επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά αποτέλεσε μια διακριτική κίνηση συμπαράστασης σε μια υπόθεση με έντονη ανθρώπινη διάσταση.

Διαβάστε επίσης

«Ζαχαροπλαστείο» το έκαναν Κασσελάκης και Χριστοδουλάκης το… Direct

Αιχμές Γεωργιάδη για Σαμαρά: Έχει… ανεβάσει πίστα

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία