«Ζαχαροπλαστείο» το έκαναν Κασσελάκης και Χριστοδουλάκης το… Direct

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Αυτό το… Direct, που έχει δώσει ως όνομα στη διαδικτυακή εκπομπή του ο Στέφανος Κασσελάκης μόνο ως κατ’ ευφημισμό μπορεί να εκληφθεί. Μόνο… χωρίς περιστροφές, «απευθείας» και σκληρά δεν είναι τα «χτυπήματα» μεταξύ των συνομιλητών, όπως υπαινίσσεται ο τίτλος.

Τουναντίον. Περισσεύουν οι φιλοφρονήσεις, οι αβρότητες και γενικά ένα κλίμα δημοσίων σχέσεων πλανάται στο στούντιο της εκπομπής.

Όπως λένε κάποιοι κακεντρεχείς, ο Κασσελάκης ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μέσα από την εκπομπή και… γνωρίζει κόσμο, που μπορεί να του ανοίξει προοπτικές.

Η εκπομπή με τον Άδωνι Γεωργιάδη έδειξε το δρόμο, ενώ η χθεσινή με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη ήταν περίπου μία από τα ίδια: Ο ένας αποθέωνε τον άλλο και η αυτοαναφορικότητα γινόταν κάποιες στιγμές ανυπόφορη.

Ελλάδα έχεις ταλέντο τελικά…

Καθήλωσαν το κοινό Μανώλης κ Στέφανος!!!



Ο Μανώλης @Manolis_Chr κι ο Στέφανος @skasselakis σε μια συζήτηση για το Περιβάλλον με πολλή πληροφορία, τεκμηρίωση, γνώση, προτάσεις κ διάλογο με πολιτικό πολιτισμό. Και όχι, ούτε αυτόν τον πλάκωσε στις μπουνιές όπως ίσως θα ήθελαν… pic.twitter.com/WwBn2QCFLV July 7, 2026

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