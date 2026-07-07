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07.07.2026 09:55

«Ζαχαροπλαστείο» το έκαναν Κασσελάκης και Χριστοδουλάκης το… Direct

07.07.2026 09:55
kasselakis xristodoulakis

Αυτό το… Direct, που έχει δώσει ως όνομα στη διαδικτυακή εκπομπή του ο Στέφανος Κασσελάκης μόνο ως κατ’ ευφημισμό μπορεί να εκληφθεί. Μόνο…  χωρίς περιστροφές,  «απευθείας» και σκληρά δεν είναι τα «χτυπήματα» μεταξύ των συνομιλητών, όπως υπαινίσσεται ο τίτλος.

Τουναντίον. Περισσεύουν οι φιλοφρονήσεις, οι αβρότητες και γενικά ένα κλίμα δημοσίων σχέσεων πλανάται στο στούντιο της εκπομπής.

Όπως λένε κάποιοι κακεντρεχείς, ο Κασσελάκης ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μέσα από την εκπομπή και… γνωρίζει κόσμο, που μπορεί να του ανοίξει προοπτικές.

Η εκπομπή με τον Άδωνι Γεωργιάδη έδειξε το δρόμο, ενώ η χθεσινή με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη ήταν περίπου μία από τα ίδια: Ο ένας αποθέωνε τον άλλο και η αυτοαναφορικότητα γινόταν κάποιες στιγμές ανυπόφορη.

Ελλάδα έχεις ταλέντο τελικά…

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