Αιχμές Γεωργιάδη για Σαμαρά: Έχει… ανεβάσει πίστα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ήταν ο βασικός στόχος του Άδωνι Γεωργιάδη κατά τη χθεσινή του εμφάνιση στο Action 24, ωστόσο, από τα πυρά του υπουργού Υγείας δεν διέφυγε ο Αντώνης Σαμαράς.
«Είναι προφανές ότι έχει ανεβάσει πίστα και έχει ξεκινήσει μια ακατανόητη επίθεση στη ΝΔ κάτι που είναι λυπηρό ως γεγονός», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι «εμείς τη ΝΔ την αγαπάμε».
Ωστόσο, έστειλε και ένα μήνυμα προς τον Μεσσήνιο πολιτικό, λέγοντας ότι «πέραν της μεγάλης λύπης που μου προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι θα κάνει κόμμα και αν αυτό συμβεί, θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος και θα τον αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αντίπαλο και αυτό δεν είναι δική μας επιλογή».
Το λες και… κήρυξη πολέμου, πάντως…
Διαβάστε επίσης
Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία
ΠΑΣΟΚ: Παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στο δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν την Τρίτη ο Μητσοτάκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.