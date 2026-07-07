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07.07.2026 09:21

Αιχμές Γεωργιάδη για Σαμαρά: Έχει… ανεβάσει πίστα

07.07.2026 09:21
adonis_samaras

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ήταν ο βασικός στόχος του Άδωνι Γεωργιάδη κατά τη χθεσινή του εμφάνιση στο Action 24, ωστόσο, από τα πυρά του υπουργού Υγείας δεν διέφυγε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Είναι προφανές ότι έχει ανεβάσει πίστα και έχει ξεκινήσει μια ακατανόητη επίθεση στη ΝΔ κάτι που είναι λυπηρό ως γεγονός», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι «εμείς τη ΝΔ την αγαπάμε».

Ωστόσο, έστειλε και ένα μήνυμα προς τον Μεσσήνιο πολιτικό, λέγοντας ότι «πέραν της μεγάλης λύπης που μου προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι θα κάνει κόμμα και αν αυτό συμβεί, θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος και θα τον αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αντίπαλο και αυτό δεν είναι δική μας επιλογή».

Το λες και… κήρυξη πολέμου, πάντως…

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