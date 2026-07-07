Λασίθι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μπραμιανά – Συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου, στα Μπραμιανά του Δήμου Ιεράπετρας στο Λασίθι.

Η πυρκαγιά που έχει αποτεφρώσει δασική έκταση, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένουν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι και για σήμερα Τρίτη 7/7, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένες δυνάμεις και μέσα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών. Παράλληλα, βρίσκονται σε ισχύ αυστηρά προληπτικά μέτρα και απαγορεύσεις, όπως η καύση υπολειμμάτων, η χρήση πυρός στην ύπαιθρο, οι θερμές εργασίες και η χρήση ψησταριών, καθώς και η ρίψη πυροτεχνημάτων.

Επιπλέον, έχει απαγορευτεί η διέλευση και παραμονή πολιτών και οχημάτων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της αποτροπής εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

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