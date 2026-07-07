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07.07.2026 10:24

Λασίθι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μπραμιανά – Συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής

07.07.2026 10:24
Fotia

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου, στα Μπραμιανά του Δήμου Ιεράπετρας στο Λασίθι. 

Η πυρκαγιά που έχει αποτεφρώσει δασική έκταση, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένουν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι και για σήμερα Τρίτη 7/7, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένες δυνάμεις και μέσα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών. Παράλληλα, βρίσκονται σε ισχύ αυστηρά προληπτικά μέτρα και απαγορεύσεις, όπως η καύση υπολειμμάτων, η χρήση πυρός στην ύπαιθρο, οι θερμές εργασίες και η χρήση ψησταριών, καθώς και η ρίψη πυροτεχνημάτων.

Επιπλέον, έχει απαγορευτεί η διέλευση και παραμονή πολιτών και οχημάτων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της αποτροπής εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

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