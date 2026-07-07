Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, για να μιλήσει με τις τοπικές αρχές και να κάνει αυτοψία στο χώρο που ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά.
Μάλιστα μετά από αίτημα των Αρχών τους, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.
Ο υφυπουργός είχε την ευκαιρία να δει και ο ίδιος από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, καθώς επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές.
Το θετικό είναι ότι πλέον δε φαίνεται φλόγα στην επιχείρηση ανακύκλωσης, από όπου λόγω και της φωτιάς που έκαιγε εκεί, εκλυόταν τοξικό νέφος.
Από χθες ξεκίνησαν οι επιχωματώσεις στο σημείο, αλλά η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική και αρκετοί κάτοικοι έχουν επιλέξει να φύγουν από τα σπίτια τους και να επιστρέψουν όταν βελτιωθεί η κατάσταση.
Από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, κάηκαν τρεις επιχειρήσεις, άλλες τρεις έχουν ζημιές, ενώ κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές στο χώρο γύρω από την αυλή τους και 6-7 αποθήκες κάηκαν ολοσχερώς.
Για τις δύο περιοχές, στους δήμους Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου που επλήγησαν και κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανέφερε και ο υφυπουργός, θα δοθούν συνολικά 5.000.000 ευρώ.
Θα αρχίσουν να γίνονται αιτήσεις από τους πληγέντες και θα δοθεί αποζημίωση στο 70% της ζημιάς.
Διαβάστε επίσης
Τοποθετήθηκαν οι 388 νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Για ποια παράβαση θα «κόβουν» κλήσεις
Πάτρα: Αδελφές έφεραν στον κόσμο αγοράκια την ίδια μέρα με ολόιδιο βάρος
Σε «πορτοκαλί» συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.