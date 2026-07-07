Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, για να μιλήσει με τις τοπικές αρχές και να κάνει αυτοψία στο χώρο που ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά.

Μάλιστα μετά από αίτημα των Αρχών τους, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ο υφυπουργός είχε την ευκαιρία να δει και ο ίδιος από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, καθώς επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές.

Το θετικό είναι ότι πλέον δε φαίνεται φλόγα στην επιχείρηση ανακύκλωσης, από όπου λόγω και της φωτιάς που έκαιγε εκεί, εκλυόταν τοξικό νέφος.

Από χθες ξεκίνησαν οι επιχωματώσεις στο σημείο, αλλά η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική και αρκετοί κάτοικοι έχουν επιλέξει να φύγουν από τα σπίτια τους και να επιστρέψουν όταν βελτιωθεί η κατάσταση.

Από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, κάηκαν τρεις επιχειρήσεις, άλλες τρεις έχουν ζημιές, ενώ κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές στο χώρο γύρω από την αυλή τους και 6-7 αποθήκες κάηκαν ολοσχερώς.

Για τις δύο περιοχές, στους δήμους Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου που επλήγησαν και κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανέφερε και ο υφυπουργός, θα δοθούν συνολικά 5.000.000 ευρώ.

Θα αρχίσουν να γίνονται αιτήσεις από τους πληγέντες και θα δοθεί αποζημίωση στο 70% της ζημιάς.

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