Τοποθετήθηκαν οι 388 νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Για ποια παράβαση θα «κόβουν» κλήσεις

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η εποχή όπου η παραβίαση για παράδειγμα ενός κόκκινου σηματοδότη μπορούσε να περάσει απαρατήρητη φτάνει σταδιακά στο τέλος της. Το μεγαλύτερο δίκτυο καμερών τροχαίας που έχει εγκατασταθεί ποτέ στην Αττική είναι πλέον έτοιμο και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της λειτουργίας του έχει αρχίσει.

Οπως διαβάζουμε στο newsauto.gr συνολικά 388 νέες κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε περίπου 100 σηματοδοτούμενους κόμβους του Λεκανοπεδίου, με βασικό στόχο τη δραστική μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων αρχών, η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και ακολουθεί η διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε οι παραβάσεις να βεβαιώνονται πλέον ηλεκτρονικά.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί λίγα μέτρα πριν από τα φανάρια και είναι στραμμένες προς το πίσω μέρος των οχημάτων.

Καταγράφουν το όχημα τη στιγμή που αυτό εισέρχεται στη διασταύρωση με αναμμένο κόκκινο σηματοδότη, αποθηκεύοντας το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό για τη βεβαίωση της παράβασης.

Σε αυτή τη φάση, το σύστημα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παραβίαση του κόκκινου και όχι για άλλες παραβάσεις, όπως υπέρβαση ταχύτητας ή χρήση κινητού τηλεφώνου.

Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς αποτελεί βασική αιτία σφοδρών πλευρικών συγκρούσεων σε αστικές διασταυρώσεις.

Τα στοιχεία της Τροχαίας δείχνουν ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται κάθε μήνα εκατοντάδες τέτοιες παραβάσεις, ενώ τα τροχαία σε σηματοδοτούμενους κόμβους εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ποσοστό των σοβαρών ατυχημάτων.

Η βεβαίωση των παραβάσεων θα γίνεται χωρίς την παρουσία αστυνομικού. Το σύστημα θα αναγνωρίζει την πινακίδα κυκλοφορίας, θα αποστέλλει τα στοιχεία στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια η κλήση θα εκδίδεται ηλεκτρονικά, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται σήμερα για την επιβολή των προστίμων.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί μόνο την πρώτη φάση του συνολικού σχεδίου ψηφιακής επιτήρησης των ελληνικών δρόμων.

Παράλληλα εξελίσσεται η ανάπτυξη του νέου συστήματος «έξυπνων» καμερών με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα μπορούν να εντοπίζουν πολύ περισσότερες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παραβίαση λεωφορειολωρίδων και, σε επόμενη φάση, ακόμη και οχήματα χωρίς ασφάλιση ή χωρίς ισχύον ΚΤΕΟ.

Οι πρώτες πιλοτικές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας στην Αττική έχουν ήδη δείξει ότι η συνεχής ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να καταγράψει μεγάλο αριθμό σοβαρών παραβάσεων μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, κάτι που αποδεικνύει τόσο την έκταση του προβλήματος όσο και τη δυναμική του νέου συστήματος.

Για τους περίπου πέντε εκατομμύρια οδηγούς που κινούνται καθημερινά στην Αττική, η αλλαγή είναι ουσιαστική. Ο έλεγχος δεν θα βασίζεται πλέον αποκλειστικά στην παρουσία περιπολικών ή τροχονόμων, αλλά θα πραγματοποιείται σε μόνιμη βάση, 24 ώρες το 24ωρο, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον αυξημένης επιτήρησης.

Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο βασικός στόχος δεν είναι η αύξηση των εισπράξεων από πρόστιμα, αλλά η αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Άλλωστε, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απώλειες ανθρώπινων ζωών από τροχαία δυστυχήματα, γεγονός που καθιστά την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των επόμενων ετών.

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