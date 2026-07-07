FDA: Εγκρίνει ισχυρισμό διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 προϊόντα ZYN της Philip Morris International

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σημαντική εξέλιξη για την αγορά των προϊόντων νικοτίνης ανακοίνωσε η Philip Morris International (PMI), καθώς ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε τη χρήση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 προϊόντα της σειράς ZYN.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο αμερικανικός ρυθμιστικός οργανισμός χορηγεί σχετική έγκριση σε σακουλάκια νικοτίνης (nicotine pouches), επιτρέποντας στην εταιρεία να ενημερώνει τους ενήλικους καταναλωτές ότι η αντικατάσταση του συμβατικού τσιγάρου με τα συγκεκριμένα προϊόντα συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης σειράς νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και του στόματος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο, το εμφύσημα και η χρόνια βρογχίτιδα.

Η έγκριση αφορά συνολικά 20 κωδικούς ZYN, σε διαφορετικές γεύσεις και περιεκτικότητες νικοτίνης, μεταξύ των οποίων οι Cool Mint, Peppermint, Spearmint, Wintergreen, Citrus, Coffee, Cinnamon, Smooth, Chill και Menthol, στις εκδόσεις των 3 mg και 6 mg.

Σε δήλωσή της, η διευθύνουσα σύμβουλος της PMI στις ΗΠΑ, Stacey Kennedy, χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα σημαντική για τους ενήλικους καταναλωτές νικοτίνης, επισημαίνοντας ότι τους δίνει πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες που έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από τον FDA σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές έναντι του συμβατικού καπνίσματος.

Με τη νέα αδειοδότηση, η PMI διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της που διαθέτουν έγκριση διαφοροποιημένου κινδύνου στις ΗΠΑ. Εκτός από το ZYN, αντίστοιχες εγκρίσεις έχουν λάβει εκδόσεις των συσκευών IQOS και των αναλωσίμων τους, καθώς και οκτώ προϊόντα General snus.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της επιστημονικής αξιολόγησης των εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε αντίθεση με πολιτικές που βασίζονται σε γενικευμένες απαγορεύσεις.

Αναφορά γίνεται και στην Ελλάδα, η οποία – σύμφωνα με την PMI – ήταν η πρώτη χώρα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών που ενέκρινε επιστημονικά τεκμηριωμένο ισχυρισμό για επτά ποικιλίες των ράβδων καπνού TEREA που χρησιμοποιούνται με το σύστημα IQOS ILUMA. Ο εγκεκριμένος ισχυρισμός επισημαίνει ότι κατά τη χρήση τους παράγονται χαμηλότερες συγκεντρώσεις ορισμένων τοξικών χημικών ουσιών σε σχέση με το συμβατικό τσιγάρο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η μείωση των συγκεκριμένων ουσιών δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αντίστοιχη μείωση του κινδύνου για την υγεία, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα προϊόντα περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική, και ότι η διακοπή της χρήσης καπνού και προϊόντων νικοτίνης αποτελεί την καλύτερη επιλογή.

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