Αγία Παρασκευή: Κινηματογραφική καταδίωξη – Βρήκαν 61 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο (Photos)

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Στον εντοπισμό 61 κιλών και 250 γραμμαρίων κάνναβης κατέληξε η κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τα ξημερώματα της Τρίτης (07.07.2026) στην Αγία Παρασκευή.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο με δύο επιβάτες, με την καταδίωξη να ακολουθεί καθώς ο οδηγός δε συμμορφώθηκε και προσπάθησε να διαφύγει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Τελικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο έπεσε σε κράσπεδο. Οι επιβαίνοντας το άφησαν και προσπάθησαν να ξεφύγουν τρέχοντας, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν.
Μέσα στο ΙΧ βρέθηκαν 49 συσκευασίες με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, το οποίο διερευνά την προέλευση των ναρκωτικών, καθώς και τις συνθήκες της μεταφοράς τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου επιβαίνοντα.
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