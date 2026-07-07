Αγία Παρασκευή: Κινηματογραφική καταδίωξη – Βρήκαν 61 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στον εντοπισμό 61 κιλών και 250 γραμμαρίων κάνναβης κατέληξε η κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τα ξημερώματα της Τρίτης (07.07.2026) στην Αγία Παρασκευή.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο με δύο επιβάτες, με την καταδίωξη να ακολουθεί καθώς ο οδηγός δε συμμορφώθηκε και προσπάθησε να διαφύγει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Τελικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο έπεσε σε κράσπεδο. Οι επιβαίνοντας το άφησαν και προσπάθησαν να ξεφύγουν τρέχοντας, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν.

Μέσα στο ΙΧ βρέθηκαν 49 συσκευασίες με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, το οποίο διερευνά την προέλευση των ναρκωτικών, καθώς και τις συνθήκες της μεταφοράς τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου επιβαίνοντα.

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