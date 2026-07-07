Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Θετικά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο από τη Μονάδα Εγκαυμάτων και μεταφέρθηκε σε θάλαμο της Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς η πορεία της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση.

Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της την Τετάρτη, ώστε να αξιολογήσουν την εξέλιξη της αποκατάστασής της.

Ωστόσο, εξαιτίας των σοβαρών εγκαυμάτων που υπέστη, παραμένει καθηλωμένη στο κρεβάτι και δεν μπορεί ακόμη να μετακινηθεί.

Την Πέμπτη η κηδεία της μητέρας της

Την ίδια ώρα, η οικογένεια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην ίδια εμπρηστική επίθεση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην Κοζάνη.

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