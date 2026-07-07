Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

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Θετικά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο από τη Μονάδα Εγκαυμάτων και μεταφέρθηκε σε θάλαμο της Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς η πορεία της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση.
Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της την Τετάρτη, ώστε να αξιολογήσουν την εξέλιξη της αποκατάστασής της.
Ωστόσο, εξαιτίας των σοβαρών εγκαυμάτων που υπέστη, παραμένει καθηλωμένη στο κρεβάτι και δεν μπορεί ακόμη να μετακινηθεί.
Την ίδια ώρα, η οικογένεια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην ίδια εμπρηστική επίθεση.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην Κοζάνη.
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