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07.07.2026 10:43

Και ο Βελόπουλος κατά Σαμαρά (και Τσίπρα…)

07.07.2026 10:43
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Μεγάλη αναστάτωση στη «γαλάζια» πολυκατοικία έχει προκαλέσει η (διαφαινόμενη) απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει κόμμα, καθώς αναδιατάσσει (σε ποιο βαθμό, μένει να φανεί…) τις δυνάμεις του χώρου και απειλεί κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ (και την ίδια τη ΝΔ, φυσικά).

Οι κινήσεις Σαμαρά φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη χρηματοδότηση των κομμάτων των δύο πολιτικών.

Διερωτώμενος στο Action 24 «πού βρίσκουν τα λεφτά» ο Κ. Βελόπουλος σημείωσε ότι «όταν μου πείτε τι δουλειά κάνουν ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να μιλήσω σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δουλεύει, δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα γι’ αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτούργημα, οι πολιτικοί είναι λειτουργοί και όχι επαγγελματίες. Ρεβάνς στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες δεν χωρούν στην πολιτική, κ. Τσίπρα και κ. Σαμαρά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασιών, λέγοντας ότι «δεν τους εμπιστεύομαι και όσο δεν τους εμπιστεύομαι δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν».

Θαλασσοταραχή στη «γαλάζια» λίμνη…

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