Και ο Βελόπουλος κατά Σαμαρά (και Τσίπρα…)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μεγάλη αναστάτωση στη «γαλάζια» πολυκατοικία έχει προκαλέσει η (διαφαινόμενη) απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει κόμμα, καθώς αναδιατάσσει (σε ποιο βαθμό, μένει να φανεί…) τις δυνάμεις του χώρου και απειλεί κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ (και την ίδια τη ΝΔ, φυσικά).

Οι κινήσεις Σαμαρά φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη χρηματοδότηση των κομμάτων των δύο πολιτικών.

Διερωτώμενος στο Action 24 «πού βρίσκουν τα λεφτά» ο Κ. Βελόπουλος σημείωσε ότι «όταν μου πείτε τι δουλειά κάνουν ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να μιλήσω σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δουλεύει, δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα γι’ αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτούργημα, οι πολιτικοί είναι λειτουργοί και όχι επαγγελματίες. Ρεβάνς στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες δεν χωρούν στην πολιτική, κ. Τσίπρα και κ. Σαμαρά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασιών, λέγοντας ότι «δεν τους εμπιστεύομαι και όσο δεν τους εμπιστεύομαι δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν».

Θαλασσοταραχή στη «γαλάζια» λίμνη…

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