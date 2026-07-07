Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για νέο καύσωνα – Περιμένουν μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Κόκκινο συναγερμό για καύσωνα εξέδωσε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet για τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Η προειδοποίηση αφορά περιοχές της Καταλονίας, της Βαλένθιας και της Σαραγόσα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.

«Εξαιρετικός κίνδυνος» για πληθυσμό και υποδομές

Σύμφωνα με την Aemet, ο κόκκινος συναγερμός σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο», με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» τόσο στα αγαθά όσο και στον πληθυσμό.

Ο νέος καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη.

Δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού στην Ισπανία, μετά τον Ιούνιο που καταγράφηκε ως ο δεύτερος πιο ζεστός από τότε που τηρούνται μετρήσεις.

Όπως υπενθύμισε η Aemet, η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου ήταν υψηλότερη κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ έχει ξεπεραστεί μόνο από εκείνη του 2025.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία φαινόμενα

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Παρότι η χώρα είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πιο συχνά και πιο έντονα κύματα καύσωνα, με μικρά διαστήματα ανάπαυλας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το περσινό καλοκαίρι, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη και με τις χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της.

Η αύξηση των κυμάτων καύσωνα, σε συνδυασμό με τη μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις, καθώς η ξηρή βλάστηση και το ξερό έδαφος ευνοούν την εξάπλωσή τους.

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