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07.07.2026 11:42

Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για νέο καύσωνα – Περιμένουν μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου

07.07.2026 11:42
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Κόκκινο συναγερμό για καύσωνα εξέδωσε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet για τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Η προειδοποίηση αφορά περιοχές της Καταλονίας, της Βαλένθιας και της Σαραγόσα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.

«Εξαιρετικός κίνδυνος» για πληθυσμό και υποδομές

Σύμφωνα με την Aemet, ο κόκκινος συναγερμός σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο», με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» τόσο στα αγαθά όσο και στον πληθυσμό.

Ο νέος καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη.

Δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού στην Ισπανία, μετά τον Ιούνιο που καταγράφηκε ως ο δεύτερος πιο ζεστός από τότε που τηρούνται μετρήσεις.

Όπως υπενθύμισε η Aemet, η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου ήταν υψηλότερη κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ έχει ξεπεραστεί μόνο από εκείνη του 2025.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία φαινόμενα

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Παρότι η χώρα είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πιο συχνά και πιο έντονα κύματα καύσωνα, με μικρά διαστήματα ανάπαυλας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το περσινό καλοκαίρι, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη και με τις χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της.

Η αύξηση των κυμάτων καύσωνα, σε συνδυασμό με τη μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις, καθώς η ξηρή βλάστηση και το ξερό έδαφος ευνοούν την εξάπλωσή τους.

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