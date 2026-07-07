Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για νέο καύσωνα – Περιμένουν μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου

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Κόκκινο συναγερμό για καύσωνα εξέδωσε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet για τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου.
Η προειδοποίηση αφορά περιοχές της Καταλονίας, της Βαλένθιας και της Σαραγόσα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.
Σύμφωνα με την Aemet, ο κόκκινος συναγερμός σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο», με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» τόσο στα αγαθά όσο και στον πληθυσμό.
Ο νέος καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη.
Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού στην Ισπανία, μετά τον Ιούνιο που καταγράφηκε ως ο δεύτερος πιο ζεστός από τότε που τηρούνται μετρήσεις.
Όπως υπενθύμισε η Aemet, η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου ήταν υψηλότερη κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ έχει ξεπεραστεί μόνο από εκείνη του 2025.
Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Παρότι η χώρα είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πιο συχνά και πιο έντονα κύματα καύσωνα, με μικρά διαστήματα ανάπαυλας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Το περσινό καλοκαίρι, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη και με τις χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της.
Η αύξηση των κυμάτων καύσωνα, σε συνδυασμό με τη μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις, καθώς η ξηρή βλάστηση και το ξερό έδαφος ευνοούν την εξάπλωσή τους.
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