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06.07.2026 23:45

Φάλαινα-φυσητήρας στα ανοιχτά της Χαλκιδικής (Video)

06.07.2026 23:45
falaina

Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν πολίτες στα νερά της Χαλκιδικής, όταν λίγα μέτρα από τη βάρκα τους εντόπισαν μία φάλαινα-φυσητήρα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Σταύρου Φιλιππίδη στο Facebook καταγράφεται η προσπάθεια των επιβατών του σκάφους να προσεγγίσουν το θαλάσσιο κήτος, αλλά και ο ενθουσιασμός τους όταν το παρατηρούν από κοντινή απόσταση.

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