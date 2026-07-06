Πονοκέφαλος οι καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια – Καμία λύση στη σύσκεψη, το «καμπανάκι» της Eurocontrol, η ΥΠΑ και οι ελεγκτές

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και των δύο βασικών αεροπορικών εταιρειών του αεροδρομίου της Αθήνας -με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη-, τέθηκε επί τάπητος το πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή οριστική λύση, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται το επόμενο διάστημα.

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εμφανίζονται πλέον σε καθημερινή βάση στα ελληνικά αεροδρόμια, ακόμη και πριν από την κορύφωση της θερινής περιόδου, με χιλιάδες επιβάτες να αντιμετωπίζουν πολύωρες αναμονές και ένα συνεχόμενο ντόμινο που επηρεάζει τη ροή των δρομολογίων μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις πρώτες χώρες της Ευρώπης σε καθυστερήσεις, πίσω από την Ισπανία και την Ιταλία, ενώ για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου αντιστοιχεί στο 13% του συνόλου των καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, με το 9% να αφορά το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Την ίδια ώρα, η ΥΠΑ επισημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου και δεν ταυτίζονται με τον πραγματικό χρόνο καθυστέρησης που βιώνει ο επιβάτης, υπογραμμίζοντας ότι η επιχειρησιακή επίπτωση στην Ελλάδα παραμένει πιο περιορισμένη από την εικόνα που αποτυπώνει ένας μόνο δείκτης.

Χωρίς λύσεις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη

Κατά πληροφορίες, στη σύσκεψη κάθε πλευρά παρουσίασε διαφορετική εκτίμηση για τα αίτια του προβλήματος, χωρίς να καταλήξει σε πλαίσιο λύσεων, ωστόσο συμφωνήθηκε η συνέχιση των τεχνικών και επιχειρησιακών επαφών.

Κοινή συνισταμένη αποτέλεσε η ανάγκη άμεσης βελτίωσης σε ολόκληρη την αλυσίδα εξυπηρέτησης των πτήσεων, από την επίγεια εξυπηρέτηση και τους ελέγχους έως την επιβίβαση και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, τέθηκε ως βασικό ζήτημα η υπερσυγκέντρωση πτήσεων σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες και η μη τήρηση των slots (χρονοθυρίδων), που δημιουργεί συνθήκες συμφόρησης ήδη από τις πρωινές ώρες και μεταφέρει καθυστερήσεις σε ολόκληρη την ημέρα. Επισημάνθηκε επίσης ότι ακόμη και τις ώρες χαμηλής κίνησης, σημαντικό ποσοστό πτήσεων δεν αναχωρεί στην προγραμματισμένη ώρα, ενισχύοντας το φαινόμενο του ντόμινο.

Τι αναφέρουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην έντονη αύξηση της ζήτησης και στην υπερσυγκέντρωση πτήσεων στις ίδιες χρονικές ζώνες, με αποτέλεσμα να δοκιμάζονται τα επιχειρησιακά όρια των αεροδρομίων. Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου εκτελούνται περίπου 1.000 πτήσεις ημερησίως, η συγκέντρωση αναχωρήσεων τις πρωινές ώρες, σε συνδυασμό με τη μη τήρηση των slots, προκαλεί διαδοχικές καθυστερήσεις που επηρεάζουν το σύνολο της ημέρας.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο διάστημα 07:00-08:00 είχαν προγραμματιστεί 40 αναχωρήσεις, όταν η επιχειρησιακή δυνατότητα είναι περίπου 35 πτήσεις την ώρα, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν έως και 1 ώρα και 20 λεπτά.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, που μίλησε στην ΕΡΤ, η κατάσταση επιβαρύνεται και από τις υπερπτήσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες έχουν μεταβάλει τις αεροπορικές ροές, ενώ πρόσθεσε ότι ο εναέριος χώρος της χώρας δέχεται αυξημένη πίεση, με τις κινήσεις να φτάνουν τα 5.000 αεροσκάφη ημερησίως τα σαββατοκύριακα και ακόμη υψηλότερα επίπεδα να προβλέπονται για τον Ιούλιο.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε ζητήματα υποδομών και εξοπλισμού, σημειώνοντας ότι τα συστήματα ελέγχου παραμένουν παρωχημένα και ότι οι νεοπροσληφθέντες ελεγκτές δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, γεγονός που περιορίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως τόνισε, η καθυστέρηση σε ένα σημείο της αλυσίδας λειτουργίας ενός δρομολογίου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια slot και σε νέα χρονική μετατόπιση της πτήσης.

Τι υποστηρίζει η ΥΠΑ

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει ότι οι δείκτες του Eurocontrol αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου και δεν αποτυπώνουν συνολικά την εμπειρία του επιβάτη, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις δεν ταυτίζονται με τον πραγματικό χρόνο αναμονής στα αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, τον Ιούνιο η μέση καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών–Μακεδονίας διαμορφώθηκε στα 2,26 λεπτά ανά πτήση, έναντι 1,62 λεπτών το 2025, ενώ αν αφαιρεθούν εξωτερικοί παράγοντες όπως ο καιρός, υποχωρεί στα 0,97 λεπτά από 0,85 λεπτά τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η μέση καθυστέρηση λόγω εναέριας κυκλοφορίας διαμορφώθηκε στα 4,43 λεπτά ανά πτήση, από 6,50 λεπτά τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας μείωση 31,77%, ενώ συνολικά οι καθυστερήσεις εμφανίζονται μειωμένες.

Η ΥΠΑ σημειώνει ότι παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της εναέριας κυκλοφορίας και συνεργάζεται με το Eurocontrol, την ΑΠΑ, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τις αεροπορικές εταιρείες, εφαρμόζοντας επιχειρησιακές προσαρμογές με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων, χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο ασφάλειας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ενίσχυσης προσωπικού, με 92 νέους ελεγκτές το 2025 και ακόμη 51 δρομολογημένους για το 2026.

Πού αποδίδει το πρόβλημα το υπουργείο

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, αποδίδει τις καθυστερήσεις τόσο σε ζητήματα χωρητικότητας και στελέχωσης, όσο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν αναδιαμορφώσει τις αεροπορικές διαδρομές και έχουν αυξήσει την πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, που τα σαββατοκύριακα φτάνει πλέον έως και τις 5.000 κινήσεις αεροσκαφών ημερησίως.

Με την τουριστική περίοδο να βρίσκεται σε εξέλιξη και την επιβατική κίνηση να αναμένεται να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες, το ζητούμενο για τις αρμόδιες Αρχές παραμένει ο περιορισμός των καθυστερήσεων πριν αυτές παγιωθούν ως σταθερό πρόβλημα για αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες.

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