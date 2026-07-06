Μυστήριο με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας στην Αρτέμιδα: Τι λέει ο σύζυγός της, γιατί άργησε να δηλωθεί η εξαφάνισή της (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου από την περιοχή της Αρτέμιδας. Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, μίλησε στην εκπομπή Live News για την υπόθεση, εξηγώντας γιατί η εξαφάνισή της δηλώθηκε περίπου 20 ημέρες αργότερα, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί πιθανό η σύζυγός του να τον εγκατέλειψε οικειοθελώς.

Την περίοδο που χάθηκαν τα ίχνη της 50χρονης, ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο για την τύχη της συζύγου του. Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υποστήριξε ότι από το σπίτι δεν έχουν εξαφανιστεί προσωπικά της αντικείμενα.

Η καθυστέρηση στη δήλωση της εξαφάνισης

Την περίοδο που εξαφανίστηκε η σύζυγός του, ο Βασίλης Καραβασίλης βρισκόταν σε πολυήμερο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα. Η μεγάλη διαφορά ώρας, οι απαιτήσεις της εργασίας του, αλλά και οι συνεχείς μετακινήσεις της συζύγου του δυσκόλευαν σημαντικά την επικοινωνία τους.

Αναφερόμενος στους λόγους που δεν προχώρησε άμεσα σε δήλωση εξαφάνισης, είπε πως αρχικά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα, ενώ περιέγραψε και όσα συνέβησαν όταν ο αδελφός του επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα.

«Την πρώτη φορά που άρχισα να ανησυχώ ήταν στις 25 του μήνα, όταν είδα ότι δεν απαντάει στα μηνύματα και προσπάθησα να δοκιμάσω να καλέσω στο κινητό και δεν είχε σήμα. Ωστόσο, δεν ήταν εντελώς περίεργο. Με δεδομένο ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στο μετρό και να μην έχει σήμα για παράδειγμα. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που έστειλα τον αδελφό μου να κοιτάξει το σπίτι εξωτερικά. Είδε ότι όλα είναι εντάξει, ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ότι δεν υπήρχε κάποια παράθυρο σπασμένο ή κάτι περίεργο. Οπότε, έφυγε και το αφήσαμε έτσι. Υποθέσαμε πως ενδεχομένως να έχει πάει κάπου. Πέρασαν οι μέρες πιστεύοντας πως έχει πάει κάπου και ενδεχομένως να μην έχει ειδοποιήσει εγκαίρως και έτσι πέρασαν οι μέρες», είπε ο Βασίλης Καραβασίλης.

Σχετικά με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, εξήγησε ότι δεν μπορούσε να το ελέγξει όσο βρισκόταν στην Κίνα, εξαιτίας προβλημάτων στη σύνδεση στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας πως πλέον βρίσκεται στα χέρια των Αρχών που χειρίζονται την υπόθεση.

«Άλλο η ανησυχία και άλλο να δηλώσεις μια εξαφάνιση», είπε και εξήγησε τι είπαν στο αστυνομικό τμήμα που πήγε ο αδελφός του να δηλώσει την εξαφάνιση.

«Ο αδελφός μου πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Σπάτων για να δηλώσει την εξαφάνιση και δεν το δεχόντουσαν και σκεφτόντουσαν ότι ενδεχομένως λείπει διακοπές και δεν έχει ενημερώσει, ή έχει πάρει τα λεφτά από το σπίτι και έχει εξαφανιστεί. Έκαναν τέτοιες υποθέσεις. Ο αδελφός μου πήγε στο αστυνομικό τμήμα στις 10 Ιουνίου, αφού μπήκε με τα δεύτερα κλειδιά μέσα στο σπίτι και είδε ποια είναι η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλα τα αντικείμενά της είναι στο σπίτι»

Ο σύζυγος της 50χρονης υποστήριξε ότι τα προσωπικά της αντικείμενα παραμένουν στη θέση τους, επιμένοντας πως μπορεί να το επιβεβαιώσει με βεβαιότητα.

«Μπορώ να πω κατηγορηματικά ότι όλα τα αντικείμενά της είναι σπίτι και αυτό γιατί οτιδήποτε υπάρχει στο σπίτι, παρόλο που υπάρχουν πολλά πράγματα, είναι σε συγκεκριμένη θέση. Έχουμε μια κακή συνήθεια να βάζουμε τα πράγματα σε συγκεκριμένη θέση. Οπότε είναι εύκολο να δω τί και πότε έχει κουνηθεί. Αν κάτι αλλάξει θέση ή λείπει, είναι πολύ εύκολο να το διακρίνω. Το μόνο που λείπει είναι τα έγγραφα που έχουν σχέση με το πρατήριο, αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν τα είχε πάρει εκείνη τη μέρα γιατί δεν κουβαλούσε κάτι μεγάλο. Είναι σε προηγούμενη χρονική στιγμή. Το άλλο που λείπει είναι το δίπλωμά της, την άδεια διαμονής την είχε πάντα στη τσάντα της, όπως και μια φωτοτυπία διαβατηρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε και το διαβατήριο. Το έπαιρνε συνήθως όταν είχε να κάνει κάποιες εργασίες σε δημόσιες υπηρεσίες», περιέγραψε ο σύζυγος της αγνοούμενης γυναίκας.

Τα πιθανά σενάρια

Ο Βασίλης Καραβασίλης ανέφερε ότι, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, αποκλείει το ενδεχόμενο η σύζυγός του να αποχώρησε οικειοθελώς, παραθέτοντας τα σενάρια που, κατά την εκτίμησή του, παραμένουν ανοιχτά.

«Το θέμα δεν είναι τί πιστεύω εγώ, το θέμα είναι η πραγματικότητα με βάση τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή. Οι επιλογές είναι οι εξής για εμένα. Δεν θέτω το σενάριο να έχει φύγει μόνη της. Το αποκλείω κατηγορηματικά. Δεν δίνω καμία πιθανότητα σε αυτό το σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι ενδεχομένως η απαγωγή, αλλά χωρίς οικονομικό κίνητρο, γιατί δεν έχει ζητήσει κανείς χρήματα. Το άλλο είναι η δολοφονία για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτήν την στιγμή. Το άλλο είναι πως το σήμα το ιντερνετικό χάνεται στις 3 και 23 οπότε ήταν σε κίνηση ακόμα μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα, το πού ακριβώς, δεν το γνωρίζω γιατί δεν έχω τα περισσότερα δεδομένα», σημείωσε.

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