Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) σε δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Νέο μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους της Αγίας Ελένης να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι.

Ταυτόχρονα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική εκταση, ενώ στην περιοχή οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Λίγο πριν τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Διαβάστε επίσης:

Νίκαια: Ατρόμητη υπάλληλος ζαχαροπλαστείου απώθησε ληστή με τη σφουγγαρίστρα

Πτήσεις: Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια – Τα στοιχεία της Eurocontrol, η απάντηση της ΥΠΑ, τι λένε οι ελεγκτές

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Πέντε εκατ. ευρώ για αποκατάσταση των υποδομών και αρχικό επίδομα στους πολίτες που επλήγησαν