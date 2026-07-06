Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) σε δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.
Νέο μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους της Αγίας Ελένης να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι.
Ταυτόχρονα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική εκταση, ενώ στην περιοχή οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 μποφόρ.
Λίγο πριν τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
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