Ο γαλάζιος “Πελοποννησιακός πόλεμος”: Περιοδείες της ΝΔ στην περιφέρεια για να αναχαιτιστεί το εγχείρημα Σαμαρά  

Το κάστρο της δεξιάς, την περιφέρεια που η ΝΔ δεν έχασε ποτέ, την Πελοπόννησο έχει βάλει στο μάτι ο Αντώνης Σαμαράς και απ’ ό,τι φαίνεται η κίνηση του αυτή έχει θορυβήσει ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι πληροφορίες που φτάνουν από τις νομούς της Πελοποννήσου έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα τα κυβερνητικά στελέχη, καθώς όχι μόνο η Μεσσηνία -πατρίδα του πρώην πρωθυπουργού -και η Αργολίδα που έχει οικογενειακούς δεσμούς αλλά και άλλες περιοχές εμφανίζονται να είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά .

Τόσοσ στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην Πειραιώς χτύπησε συναγερμός και αποφασίστηκε να υπάρξει μπαράζ περιοδειών κορυφαίων υπουργών και στελεχών της Ν.Δ. στην Πελοπόννησο.

Ο στόχος είναι η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων. Έτσι μέχρι το τέλος Ιουλίου, θα περιοδεύσουν σε όλους τους νομούς, ώστε να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες και να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο αλλά και τα διλήμματα της κάλπης.

Καθώς μάλιστα πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει έτοιμο το κόμμα του και απλώς περιμένει να δει πως θα κινηθεί η κυβέρνηση για να το εξαγγείλει ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, θα βρεθούν στην Μεσσηνία για να ακολουθήσει στη συνέχεια, προς το τέλος της εβδομάδας, και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Δήμας.

Στην Αρκαδία θα περιοδευσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης συνοδευόμενος από τον Γραμματέα του κόμματος ενώ την Μεγαλόπολη, θα επισκεφθεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Την Αργολίδα, και συγκεκριμένα το Ναύπλιο και το Άργος θα επισκεφτεί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και την Ερμιονίδα και το Πόρτο Χέλι η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς θα βρεθεί στην Κορινθία και ο Μάκης Βορίδης – ο οποίος θα έχει δυναμική παρουσία στον προεκλογικό αγώνα – μαζί με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, στη Λακωνία.

Όταν ολοκληρωθεί η “εκστρατεία “ στην Πελοπόννησο θα ακολουθήσει η Θεσσαλία όπου εκεί η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχει θέμα εξ αιτίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών κινητοποιήσεων. Σε αυτές τις περιοχές θα βρεθούν ο Νίκος Δένδια, του Άδωνις Γεωργιάδη, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Παύλος Μαρινάκης.

Στόχος των στελεχών αυτών είναι να αναδειχθεί η διαφορά των θέσεων και απόψεων με τα άλλα κόμματα ενώ παράλληλα επιθυμούν να αποκτήσουν και πάλι επαφή με επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο και, ενόψει της Δ.Ε.Θ., τα στελέχη της Ν.Δ. θα βρεθούν και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα κληθεί να συμμετάσχει το σύνολο των υπουργών της Κυβέρνησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι προκειμένου τα στελέχη του κόμματος σε τοπικό επίπεδο να είναι πειστικά έχουν ξεκινήσει τα φροντιστήρια από τα κυβερνητικά στελέχη. Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ενημερώνει για το συνολικό κυβερνητικό έργο, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης για τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια, ενώ το πολιτικό στίγμα σε κάθε Πολιτική Ακαδημία δίνει ο Γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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