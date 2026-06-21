Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

Ο Λάκης Λαζόπουλος είπε κάτι που δύσκολα το απορρίπτει κανείς ως λογική – ακόμα και αν διαφωνεί μαζί με την άποψή του -, εάν αξιολογήσει τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και εφόσον οι τάσεις των γκάλοπ συνεχιστούν όπως έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά και πως μπορεί να τεθούν θέματα για το πώς θα φτάσει στις εκλογές. Το είπε κάπως αιχμηρά και με αμφισβήτηση για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε επίσης ότι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται να συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ και αυτό θα είναι καταστροφικό για το Κίνημα, όπως αποδείχθηκε άλλωστε και την προηγούμενη φορά που συνέβη.

Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, αρκετά από τα οποία τα συζητούν και οι ίδιοι οι ΠΑΣΟκοι, έχουν προκαλέσει ένα σοκ στον χώρο.

Όταν δίνεις δικαίωμα όμως για κριτική και αμφιβολίες από παντού είναι αναμενόμενο να ψάχνεσαι…

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