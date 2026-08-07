Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στις δυτικές Φιλιππίνες – Αισθητός και στη Μανίλα (photos)

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Σεισμός 5,8 βαθμών σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της επαρχίας Δυτική Μιντόρο, στις δυτικές Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS).
Η σεισμική δόνηση, ο οποίος έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της χώρας Μανίλα, καταγράφηκε στις 10.38 (τοπική ώρα· 05.38 ώρα Ελλάδος), περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Μαμπουράο, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, κατά την αρχική εκτίμηση του PHIVOLCS.
Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters, έγινε αισθητός σε κτίρια στην πρωτεύουσα και εργαζόμενοι σε δημόσια επιχείρηση κλήθηκαν να βγουν από το κτίριο προληπτικά.
Το ινστιτούτο σημείωσε ότι δεν ανέμενε ζημιές ή θύματα, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετασεισμικών δονήσεων.
#MSNews | Students, employees, faculty, and bar reviewees of the University of the Philippines (UP) College of Law evacuated Friday (Aug. 7, 2026) amid initial reports that the incident was triggered by an earthquake, pending further details.— Manila Standard (@mnlstandardph) August 7, 2026
According to PHIVOLCS, a magnitude… pic.twitter.com/R353oG418D
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