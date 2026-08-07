Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στις δυτικές Φιλιππίνες – Αισθητός και στη Μανίλα (photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σεισμός 5,8 βαθμών σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της επαρχίας Δυτική Μιντόρο, στις δυτικές Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS).

Η σεισμική δόνηση, ο οποίος έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της χώρας Μανίλα, καταγράφηκε στις 10.38 (τοπική ώρα· 05.38 ώρα Ελλάδος), περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Μαμπουράο, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, κατά την αρχική εκτίμηση του PHIVOLCS.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters, έγινε αισθητός σε κτίρια στην πρωτεύουσα και εργαζόμενοι σε δημόσια επιχείρηση κλήθηκαν να βγουν από το κτίριο προληπτικά.

Το ινστιτούτο σημείωσε ότι δεν ανέμενε ζημιές ή θύματα, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετασεισμικών δονήσεων.

#MSNews | Students, employees, faculty, and bar reviewees of the University of the Philippines (UP) College of Law evacuated Friday (Aug. 7, 2026) amid initial reports that the incident was triggered by an earthquake, pending further details.



According to PHIVOLCS, a magnitude… pic.twitter.com/R353oG418D — Manila Standard (@mnlstandardph) August 7, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο και αυτοκτόνησε – Ένας νεκρός, τουλάχιστον 15 τραυματίες (video/photos)

Τουλάχιστον 58 νεκροί στην Υεμένη από επιθέσεις των Χούθι – 11 τραυματίες στη Σαουδική Αραβία

Ιράν: Εξετάζει μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ για πλοία «εχθρικών χωρών» – «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα» λέει ο Τραμπ