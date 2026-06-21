Ο πόλεμος Κωνσταντοπούλου – Καρυστιανού μόλις ξεκινάει

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Ο ζωτικός χώρος στον οποίο κινούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού είναι σε σημαντικό βαθμό κοινός – αντισυστημισμός, κοινωνική δυσαρέσκεια, θεσμική δυσπιστία και πάει λέγοντας.
Αυτό από μόνο του είναι ικανό να προκαλέσει πόλεμο ανάμεσα στην Ελπίδα για Δημοκρατία και την Πλεύση Ελευθερίας – και τον προκαλεί. Έστω κεκαλυμμένο ακόμα, έστω προσεκτικό και σχετικά ήπιο. Αλλά τα άγρια αναμένονται και πολλοί εκτιμούν ότι θα είναι ολοκληρωτική η σύγκρουση.
Βέβαια υπάρχουν και διαφορές – όπως για παράδειγμα η θέση της καθεμιάς προέδρου για την κατοχύρωση του όρου «γυναικοντονία». Και έτσι ο πόλεμος ξεκινάει από κει.
Πάντως η εκτίμηση είναι δεν χωρούν και τα δύο κόμματα με υψηλό ποσοστό στο νέο σκηνικό. Ή το ένα ή το άλλο θα πάει προς διψήφιο ποσοστό. Ίσως όμως και κανένα, εάν δεν καταφέρει κανένα να επικρατήσει καθαρά του άλλου.
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