Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» Μητσοτάκης – Μαρέβα

Tη «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι, που άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου την αυλαία των Επιδαυρίων 2026, παρακολούθησε ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ήταν η Τίνα Δασκαλαντωνάκη, προσωπική φίλη της συζύγου του Πρωθυπουργού και επιχειρηματίας, και η υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη.

H πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η «Μήδεια» επέστρεψε στην Επίδαυρο 65 χρόνια μετά την πρώτη ιστορική παρουσίασή της, γεμίζοντας το αρχαίο θέατρο.

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