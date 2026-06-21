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21.06.2026 12:23

Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» Μητσοτάκης – Μαρέβα

21.06.2026 12:23
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Tη «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι, που άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου την αυλαία των Επιδαυρίων 2026, παρακολούθησε ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ήταν η Τίνα Δασκαλαντωνάκη, προσωπική φίλη της συζύγου του Πρωθυπουργού και επιχειρηματίας, και η υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη.

H πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η «Μήδεια» επέστρεψε στην Επίδαυρο 65 χρόνια μετά την πρώτη ιστορική παρουσίασή της, γεμίζοντας το αρχαίο θέατρο.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 13:01
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