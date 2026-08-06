«Aφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά όσους είχαν ανάγκη» – Η πρώτη δήλωση της οικογένειας της Βρετανίδας που η σορός της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη

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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που η σορός της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

H Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος για τους φίλους «Λίζα» ήταν μέλος χριστιανικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Η οικογένεια της καλεί τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τους σε αυτή την δύσκολη στιγμή.

Την περιγράφουν σαν έναν ακέραιο άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στους άλλους. «Μετά την πρόσφατη τραγική απώλειά μας, προβαίνουμε σε αυτή τη σύντομη δήλωση ως η οικογένεια της Λίζα. Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Βρισκόμαστε σε βαθύ πόνο και ζητούμε χρόνο και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την απώλειά μας».

Σε φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα φαίνεται η Λίζα να κάθεται χαμογελαστή σε κάποιο βουνό.

Τον 26χρονο «πρόδωσε» στις αρχές η 28χρονη σύζυγος του, καθώς η συμπεριφορά του της είχε φανεί ύποπτη τις τελευταίες εβδομάδες. Η 28χρονη κατέθεσε ότι γνώρισε τη Λίζα μέσα από κοινές θρησκευτικές δράσεις και ότι την είδε τελευταία φορά στις 12/7, ενώ η τελευταία επικοινωνία έγινε στις 15/7.

Η στάση στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια

Το βράδυ της 15/7 είπε ότι έπεσε νωρίς για ύπνο και ότι κάποια στιγμή τα ξημερώματα ξύπνησε και διαπίστωσε ότι έλειπε ο σύζυγος της. Μέσω εφαρμογής που εντοπίζει την τοποθεσία διαπίστωσε ότι ο σύζυγος της βρισκόταν στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια που έμενε η Λίζα. Όταν τον ρώτησε γιατί πήγε στο διαμέρισμα, της είπε ότι παρακολουθούσε ποδόσφαιρο σε καφετέρια της περιοχής και ότι πέρασε από εκεί για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Η περίεργη συμπεριφορά του 26χρονου τις επόμενες μέρες

Τις επόμενες μέρες ο 26χρονος ήταν ανήσυχος. Μετά από πρόταση του στις 18/7 έφυγαν για μονοήμερη στην Αράχωβα. Στις 29/7 η σύζυγος του έλαβε μηνύματα από τη Λίζα, στο οποίο της έλεγε ότι θα επισκεπτόταν κάποιους φίλους και ότι θα ταξίδευε στην Τουρκία. Όμως, ο τρόπος έκφρασης δεν ήταν κάποιου που έχει τα Αγγλικά μητρική γλώσσα.

Την ίδια ημέρα, ο 26χρονος μετέβη ξανά στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, όμως σύμφωνα με τον ίδιο, ο αλλοδαπός με τον οποίο είχε ραντεβού δεν εμφανίστηκε.

Για τον 26χρονο είπε ότι δεν παραδέχεται τα λάθη του ακόμα και αν υπάρχουν τρανταχτές αποδείξεις. Η 28χρονη παρέδωσε στην αστυνομία ένα iPhone 17 Pro και 2.550 ευρώ που της έκανε εκείνος δώρο.

Τήρησε το δικαίωμα της σιωπής κατά την απολογία του

Ο κατηγορούμενος φέρεται απολογούμενος να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα με το συνήγορο του ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια, προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Επιπλέον, υπέβαλε επίσης αιτήματα να εγχειριστούν έγγραφα εντός της δικογραφίας μέσω της δικαστικής συνδρομής που αφορούν τη θανούσα και σχετίζονται με ευρήματα που προέκυψαν από τα προσωπικά της είδη. Όπως τονίζει ο συνήγορος του, κατά την ανεύρεση του θύματος δεν υπάρχουν σημάδια τραυματισμού και απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε εμφανής αιτία θανάτου.

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