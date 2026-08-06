Από παθολογικά αίτια ο θάνατος του ηλικιωμένου στον Μυστρά – Αλλάζει υπερασπιστική γραμμή ο 55χρονος 

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Από παθολογικά αίτια πέθανε ο ηλικιωμένος εκπαιδευτικός στον Μυστρά, που ο γιος του είχε κρύψει τη σορό του σε καταψύκτη.

Η σορός του ηλικιωμένου δεν έχει ακόμα ξεπαγώσει. Τις επόμενες μέρες θα διενεργηθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα δείξουν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Αλλάζει την υπερασπιστική του γραμμή

Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου εκπαιδευτικού άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή. Αρχικά είχε παραδεχτεί ότι δεν δήλωσε τον θάνατο του πατέρα του, επειδή ήθελε να συνεχίσει εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα υποστηρίζει ότι επέλεξε να καταψύξει τη σορό του, γιατί δεν ήθελε να τον αποχωριστεί.

Οι σχέσεις του 55χρονου με την αδελφή του που ζει στην Αθήνα είχαν ψυχρανθεί. Εκείνη υποστηρίζει ότι όταν ζητούσε να μιλήσει με τον πατέρα της, ο 55χρονος της έλεγε δικαιολογίες.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα την Παρασκευή 7/8. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

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