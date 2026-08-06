Η στάση στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια και η ύποπτη συμπεριφορά μετά τη δολοφονία – Τι κατέθεσε η σύζυγος του Αφγανού

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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που η σορός της εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τον 26χρονο «πρόδωσε» στις αρχές η 28χρονη σύζυγος του, καθώς η συμπεριφορά του της είχε φανεί ύποπτη τις τελευταίες εβδομάδες.

Η 28χρονη κατέθεσε ότι γνώρισε τη Βρετανίδα μέσα από κοινές θρησκευτικές δράσεις και ότι την είδε τελευταία φορά στις 12/7, ενώ η τελευταία επικοινωνία έγινε στις 15/7.

Η στάση στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια

Το βράδυ της 15/7 είπε ότι έπεσε νωρίς για ύπνο και ότι κάποια στιγμή τα ξημερώματα ξύπνησε και διαπίστωσε ότι έλειπε ο σύζυγος της. Μέσω εφαρμογής που εντοπίζει την τοποθεσία διαπίστωσε ότι ο σύζυγος της βρισκόταν στο διαμέρισμα της στα Εξάρχεια. Όταν τον ρώτησε γιατί πήγε στο διαμέρισμα της Βρετανίδας, της είπε ότι παρακολουθούσε ποδόσφαιρο σε καφετέρια της περιοχής και πέρασε από το διαμέρισμα για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Η περίεργη συμπεριφορά του 26χρονου τις επόμενες μέρες

Τις επόμενες μέρες ο 26χρονος ήταν ανήσυχος. Μετά από πρόταση του στις 18/7 έφυγαν για μονοήμερη στην Αράχωβα. Στις 29/7 έλαβε μηνύματα από το κινητό της Βρετανίδας, στα οποία της έγραφε ότι θα επισκεπτόταν κάποιους φίλους και ότι θα ταξίδευε στην Τουρκία. Όμως, ο τρόπος έκφρασης δεν ήταν κάποιου που τα Αγγλικά ήταν η μητρική του γλώσσα.

Την ίδια ημέρα, ο 26χρονος μετέβη ξανά στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, όμως σύμφωνα με τον ίδιο, ο αλλοδαπός με τον οποίο είχε ραντεβού δεν εμφανίστηκε.

Για τον 26χρονο είπε ότι δεν παραδέχεται τα λάθη του ακόμα και αν υπάρχουν τρανταχτές αποδείξεις. Η 28χρονη παρέδωσε στην αστυνομία ένα iPhone 17 Pro και 2.550 ευρώ που της έκανε εκείνος δώρο.

Τήρησε το δικαίωμα της σιωπής κατά την απολογία του

Ο κατηγορούμενος φέρεται απολογούμενος να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα με το συνήγορο του ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια, προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του 26χρονου, υπέβαλε επίσης αιτήματα να εγχειριστούν έγγραφα εντός της δικογραφίας μέσω της δικαστικής συνδρομής που αφορούν τη θανούσα και σχετίζονται με ευρήματα που προέκυψαν από τα προσωπικά της είδη. Επιπλέον, όπως τονίζει ο συνήγορος του, κατά την ανεύρεση του θύματος δεν υπάρχουν σημάδια τραυματισμού και απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε εμφανής αιτία θανάτου.

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