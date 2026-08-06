Κυψέλη: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας – Τήρησε το δικαίωμα της σιωπής

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Προφυλακιστέκος κρίθηκε, μετά την απολογία του, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και της εισαγγελέως, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Νωρίτερα του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος επέμενε πως δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Ο κατηγορούμενος φέρεται απολογούμενος να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα με το συνήγορο του ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια, προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Το πτώμα της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, ενώ ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι συνελήφθη τη Δευτέρα.

Μάλιστα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 26χρονος έφερε μία νέα τροπή στα δεδομένα γιατί εμφάνισε ένα τρίτο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, ο άντρας ισχυρίζεται ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή μέσα στο σπίτι, προσπάθησε να την βοηθήσει, είδε ότι δεν συνέρχεται και γι’ αυτό έφυγε έντρομος για να δει τι θα κάνει.

Ανέφερε πως κάποια στιγμή βρήκε έναν άγνωστο ηλικιωμένο στο δρόμο και τον ρώτησε «τι θα μπορούσα να κάνω αν έχω έναν νεκρό στο σπίτι;». Ο ηλικιωμένος, – υπαρκτός ή ανύπαρκτος δεν έχει διαπιστωθεί – φέρεται να του απάντησε πως «εγώ είμαι νοσοκόμος, ξέρω πολύ καλά, πέταξε το πτώμα για να μην μπλέξεις».

Και αυτό φέρεται να έκανε λοιπόν ο 26χρονος όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Φέρεται να πήρε μία βαλίτσα, τοποθέτησε μέσα το άψυχο κορμί της Βρετανίδας και το έδωσε στον ηλικιωμένο, φωτογραφίζοντας άλλη μία, δεύτερη συνάντηση λοιπόν με τον ηλικιωμένο.

Ακολούθως φέρεται να του έδωσε τη βαλίτσα μαζί με ένα χρηματικό ποσό για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο ηλικιωμένος του έστειλε κι άλλο μήνυμα, απειλούσε εκείνον και τη γυναίκα του και τα λεφτά τα έβγαλε από την τραπεζική, από τον τραπεζικό λογαριασμό της Βρετανίδας για να τα δώσει σε εκείνον.

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